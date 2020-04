Le gouvernement fédéral délie une fois de plus sa bourse pour s'attaquer à la pandémie de la COVID-19.



Jeudi matin, c'est 1,1 milliard de dollars de plus que Justin Trudeau a annoncé pour financer la création d'un vaccin, la recherche de remèdes et la hausse du nombre de tests effectués au pays.



Le mois dernier, Ottawa avait déjà donné 275 millions $ pour la recherche liée à ce virus, au pays.



Il y a eu plus de 576 000 tests administrés au Canada jusqu'à maintenant. La proportion de tests positifs ayant décelé la COVID-19 demeure d'environ 6,5 %, selon l'Agence de la santé publique du Canada.



Ces tests ont décelé 40 824 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 2028 Canadiens.



D'autres détails suivront.