Tuerie en Nouvelle-Écosse: l’armée vient appuyer la GRC

L’armée canadienne a été appelée en renfort en Nouvelle-Écosse pour aider la police fédérale à enquêter sur l’une des plus importantes tueries de l’histoire du pays.

Dans un communiqué, l’armée indique qu’elle a fourni du personnel, des tentes modulaires, des lampes, des tables, des chaises et des générateurs à plusieurs endroits. Des photos de Portapique montrent un gros camion militaire et d’autres petits véhicules stationnés le long de l’entrée de la route Portapique Beach, où la tuerie a commencé samedi soir.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé mardi que le nombre de morts était passé à 23, dont le tireur présumé. Parmi les 22 victimes du tueur, on compte une enseignante, deux infirmières, des voisins du tireur, deux agents correctionnels, une policière de la GRC et une adolescente de 17 ans.

La police poursuit par ailleurs son enquête pour déterminer si Gabriel Wortman, âgé de 51 ans, abattu par la police dimanche, a agi seul.

La GRC a également confirmé que le tueur portait un authentique uniforme de police. Plus tôt cette semaine, l’inspecteur en chef de la GRC Chris Leather a indiqué que le suspect, sur une partie de son itinéraire funeste, conduisait un véhicule « identique » à une auto-patrouille de la GRC.

La police a déclaré que ce faux véhicule et l’uniforme de la police avaient aidé le tueur à échapper à la chasse à l’homme pendant plus de 12 heures.

Seize scènes de crime

Selon la GRC, des policiers ont été dépêchés samedi à Portapique vers 22 h 30 pour une plainte concernant des armes, mais une série d’appels ultérieurs au 9-1-1 a clairement indiqué que quelqu’un tirait sur des gens dans la région.

Les policiers de la GRC ont rapidement découvert plusieurs victimes à l’intérieur et à l’extérieur d’une résidence à Portapique, mais l’assaillant avait déjà disparu. Certaines maisons dans la région ont par ailleurs été incendiées.

La chasse à l’homme s’est poursuivie toute la nuit et jusqu’à dimanche midi, dans plusieurs petites communautés du nord de la Nouvelle-Écosse, notamment Wentworth, Debert et Shubenacadie. Selon la police, le suspect a abattu des personnes qu’il connaissait et d’autres de façon aléatoire. Wortman, un denturologiste de Halifax originaire du Nouveau-Brunswick, a finalement été abattu par la police dans une station-service à Enfield, dimanche vers midi.

La police enquête sur 16 scènes de crime réparties sur 90 kilomètres, à Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie / Milford et Enfield. Au total, cinq structures ou véhicules ont été incendiés, bien que la chronologie exacte des événements ne soit pas claire.

Pendant la chasse à l’homme, la GRC a transmis sur Twitter des mises à jour régulières pour prévenir la population sur les mouvements du tireur. Mais certains se demandent aujourd’hui pourquoi aucune alerte d’urgence n’a été transmise par le biais des téléphones portables et des chaînes de télévision.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a soutenu que le système provincial d’alerte d’urgence était prêt, mais que la GRC ne l’avait pas demandé.