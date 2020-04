La subvention salariale pour les entreprises arrive… bientôt, dit Trudeau

Justin Trudeau a promis mardi que l’aide tant attendue pour les entreprises approche. Celles-ci pourront faire leurs demandes pour se procurer la subvention salariale d’Ottawa dès lundi prochain. Mais le premier ministre a reconnu du même souffle qu’il leur faudra encore patienter « un petit peu » avant de voir l’argent.

Le programme de subvention salariale du gouvernement fédéral a été annoncé il y a maintenant trois semaines. Il prévoit qu’Ottawa couvre 75 % des salaires des employés d’entreprises qui s’en prévalent, jusqu’à hauteur de 847 $ par employé par semaine, afin de leur permettre de garder un lien d’emploi avec leur employeur.

Si les inscriptions débuteront dès lundi le 27 avril, M. Trudeau n’a pas su dire à quelle date les entreprises commenceront à recevoir ces fonds. « On a reconnu que la subvention salariale allait prendre un petit peu de temps à être livrée. On est encore en train de travailler dessus », a-t-il consenti mardi. « Effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Mais les gens peuvent savoir que cet argent va venir et donc ne devraient pas hésiter à accéder au crédit qu’offrent les banques et nos institutions. »

Plusieurs petites entreprises déplorent cependant que de prendre un prêt ne les aide pas réellement financièrement. Elles disent plutôt avoir besoin de liquidités dès maintenant pour payer leurs factures.

L’Agence du revenu du Canada a quant à elle lancé une calculatrice en ligne, qui permettra aux entreprises de chiffrer les subventions salariales auxquelles les entreprises pourront avoir droit.

Ottawa a également annoncé la création d’un Fond d’urgence pour l’appui communautaire de 350 millions $, pour soutenir les organismes communautaires et à but non-lucratif afin de leur permettre de continuer les livraisons à domicile pour les aînés ou l’offre de repas à prix modiques par exemple.

Une partie de cette enveloppe sera versée directement à des petits organismes indépendants, tandis que le reste des sommes sera distribué par le biais d’organismes nationaux comme Centraide et la Croix-Rouge.

Des signes encourageants ?

Justin Trudeau a par ailleurs observé que la pandémie semble se calmer à l’échelle nationale. « On voit que, quand on étudie les courbes de propagation de la COVID-19, il y a une réduction du nombre de nouveaux cas tous les jours. On est encore en train d’augmenter à bien des endroits à travers le pays, mais cette augmentation est de moins en moins chaque jour. Et on peut espérer que ce que ça veut dire c’est que les mesures qu’on est en train de prendre sont en train d’aider les gens et d’avoir l’impact espéré », a-t-il affirmé, en martelant qu’il faut néanmoins poursuivre les mesures de distanciation sociale et de confinement pour ne pas annuler les progrès.

Pourtant, le nombre de décès au Canada surpasse les projections qu’avait ajustées la santé publique fédérale pas plus tard que la semaine dernière.

Jeudi dernier, la santé publique avait revu ses scénarios car, alors qu’elle avait au départ prédit entre 500 et 700 décès en date du 16 avril, le bilan national avait dépassé cette projection. La directrice de la santé publique, la Dre Theresa Tam, en avait pris acte et prédit que la COVID-19 ferait maintenant entre 1200 et 1620 morts d’ici ce mardi au pays.

Or, les derniers chiffres nationaux ce matin font état de 37 382 cas de COVID-19 au Canada, dont 1728 décès -939 au Québec, soit 54 % des victimes. Et ces chiffres augmenteront en cours de journée, au fil des mises à jour quotidiennes des provinces.

Des cargaisons restées en Chine

M. Trudeau a par ailleurs indiqué que deux avions qui devaient rapatrier du matériel de protection médical au Canada et dans une province sont repartis de Chine bredouille. « Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu’un avion peut rester sur le territoire chinois. Et il y a des délais énormes en termes de transport de marchandises vers l’aéroport. Malheureusement, les avions ont dû décoller dans cette situation sans avoir reçu leur livraison de cargaison », a relaté le premier ministre.

« Mais nous continuons de travailler sans relâche pour acheminer l’équipement nécessaire. On a reçu énormément d’équipement au cours des derniers jours. On en attend d’autres dans les jours à venir. Et jusqu’à présent on a pu répondre aux besoins des provinces à chaque étape », a-t-il argué.