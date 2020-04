Le bilan de la tuerie en Nouvelle-Écosse grimpe à 19 morts

La fusillade survenue ce weekend en Nouvelle-Écosse a fait 19 victimes, a indiqué la Gendarmerie royale canadienne (GRC) lors d’un point de presse lundi midi. Un bilan qui pourrait encore augmenter alors que l’enquête sur le terrain se poursuit.

Les victimes identifiées étaient tous des adultes. On compte parmi eux des femmes et des hommes, dont certains étaient connus du suspect, d’autres non.

La GRC enquête présentement sur au moins 16 scènes de crimes.

D’autres détails suivront.