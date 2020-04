Les Communes ont repris leurs travaux ce matin à Ottawa

Malgré les protestations des libéraux, bloquistes et néodémocrates, le Parlement a repris du service à 11 heures ce matin parce que les conservateurs ont rejeté le compromis qui avait été proposé pour éviter de reprendre les travaux en personne, en pleine pandémie. Quelque 36 députés se sont donc présentés, dont les chefs Andrew Scheer, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh, pour discuter… d’un ajournement de la Chambre.

Le gouvernement libéral a en effet soumis pour débat une longue motion stipulant que le Parlement ne peut pas revenir comme à la normale puisque la pandémie sévit encore. (La lecture de cette motion a duré à elle seule 24 minutes !) La motion prévoit que la Chambre siégera en personne seulement une fois par semaine pour que Justin Trudeau réponde aux questions de l’opposition pendant deux heures et quart, c’est-à-dire la durée équivalente à trois périodes de questions quotidiennes habituelles. La motion ajoute une séance virtuelle par semaine à compter de la semaine prochaine, et deux séances virtuelles pour les semaines subséquentes. La motion sera votée plus tard aujourd’hui et ne nécessite pas l’unanimité pour être entérinée.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est montré circonspect en point de presse, alors qu’il réagissait à la tuerie qui a fait 18 victimes en plus de l’assaillant en Nouvelle-Écosse cette fin de semaine. « Je ne vais pas m’immiscer dans des chicanes partisanes. Je pense que ce n’est pas quelque chose que les Canadiens veulent voir. » Il a réitéré qu’il était important de « continuer à défendre la démocratie », mais de « façon responsable ».

Lorsque la Chambre a ajourné ses travaux le 13 mars dernier pour cause de pandémie de coronavirus, il avait été convenu qu’elle reprendrait ses activités aujourd’hui, le 20 avril. Mais rapidement, le gouvernement a estimé qu’un tel retour serait prématuré. Le Bloc québécois et le NPD ont approuvé la proposition libérale (faisant maintenant l’objet de la motion), mais pas les conservateurs. Les troupes d’Andrew Scheer exigent que le Parlement siège en personne au moins trois fois par semaine. En l’absence d’entente, la Chambre a été obligée de revenir tel que prévu. Ne serait-ce, constate-t-on aujourd’hui, que pour imposer par un vote à majorité le compromis n’ayant pas obtenu l’unanimité lors des discussions informelles.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet estime les conservateurs responsables de la situation. Une entente était à portée de main, a-t-il relaté : « Il n’est resté que les conservateurs pour sautiller dans leur colère vindicative. »

Andrew Scheer s’est défendu en rappelant que tous les partis avaient approuvé le 13 mars un retour du Parlement le 20 avril. « Par défaut, la Chambre doit siéger. […] Si le NPD et le Bloc québécois s’unissent aux libéraux pour limiter la responsabilisation, ils devront donner des explications aux Canadiens au cours des prochaines semaines. »

Le gouvernement dit vouloir éviter les séances en personne pour respecter les consignes de distanciation sociale émises par la santé publique. M. Trudeau a fait valoir que même lorsqu’il n’y a que 32 députés siégeant dans la Chambre (comme cela a été le cas aux deux occasions où la Chambre est revenue pour adopter des plans d’aide), il y a beaucoup d’employés de soutien devant aussi se déplacer. La Chambre des communes indique qu’entre 55 et 58 employés doivent être présents : des greffiers (2), des interprètes (entre 3 et 6 selon la durée de la séance), des responsables de la procédure (10), des responsables du service numérique (25), des responsables des opérations (12) et des gestionnaires de la Tribune de la presse (3). À cela s’ajoutent le personnel politique de chaque parti et les gardiens, que le service ne veut pas énumérer pour des raisons de sécurité.

Que risquent de penser les électeurs en voyant leurs politiciens fédéraux incapables de s’entendre sur une question de logistique parlementaire alors que tout le pays est paralysé par les mesures de confinement ? M. Blanchet ne s’est pas gêné pour qualifier toutes ces tractations de « tataouinage ».

« Ça envoie un message qu’on est un peu déconnectés », a-t-il lancé en conférence de presse. « Les tataouinages de parlementaires qui se parlent de parlementaires entre parlementaires sur le rappel de parlementaires, je pense que ça n’intéresse pas beaucoup le proverbial vrai monde. Et je vous ferai l’aveu que ça ne m’intéresse pas beaucoup non plus. »

M. Blanchet préférerait que le Parlement ne siège en personne que lorsqu’il faut voter une mesure d’aide. Le reste des débats pourrait très bien se faire de façon virtuelle selon lui. Mais il se rallie à une séance en personne par semaine de crainte que les conservateurs ne retardent de tels retours ad hoc pour voter, comme ils l’ont fait les deux précédentes fois lorsque les élus sont revenus à Ottawa pour adopter les plans d’aide du gouvernement pour les travailleurs et les entreprises.

Andrew Scheer s’est attaqué à M. Blanchet en retour. « M. Blanchet a mal compris le rôle des députés de l’opposition. C’est le rôle de l’opposition de s’assurer qu’il y a de la transparence et de la responsabilisation. M. Trudeau n’a pas besoin d’un autre cheerleader. » Il lui a même reproché de s’être absenté de certaines tractations de coulisses « pour aller souper ».

M. Scheer ne pense pas que ces tiraillements entre partis dérangent les citoyens. Au contraire. « Ce ne sont pas des chicanes. C’est un aspect de notre démocratie qui est fondamental. Les conservateurs sont fiers d’être du côté des Canadiens qui veulent voir leurs institutions continuer de fonctionner. »

Le Parti vert, n’étant pas officiellement reconnu à la Chambre des communes, ne prend pas part aux négociations. Mais sa cheffe Elizabeth May a indiqué qu’elle n’était pas d’accord non plus avec les séances en personne. Elle a quand même envoyé son député Paul Manly pour la séance de lundi. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole en premier en Chambre pour soutenir que le privilège de plusieurs députés était bafoué : ceux de l’Est du pays ne peuvent venir à Ottawa car ils devraient ensuite, à leur retour, se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

De son côté, le chef du NPD, Jagmeet Singh, admet que les citoyens ne risquent pas d’être impressionnés par le conflit qui anime les politiciens fédéraux. « Je peux voir pourquoi les gens sont frustrés par ceci, a-t-il indiqué en conférence de presse. Je suis tout autant préoccupé par le fait qu’on n’arrive pas à trouver un terrain d’entente. »

Le NPD s’est rallié à la proposition du gouvernement, mais au départ, il militait lui aussi, avec le Parti conservateur, pour la tenue d’au moins une séance par semaine en personne. Selon M. Singh, il en va de l’efficacité. Comme tout changement législatif doit encore être voté en personne en l’absence de règles pour faire autrement, planifier d’emblée une séance par semaine permettrait d’ajuster rapidement les plans d’aide à mesure que la situation évolue. « Au lieu d’avoir une session d’urgence qui prend beaucoup de temps [à organiser], […] on aura une journée pour faire les changements si quelque chose arrive », a-t-il expliqué.