Ottawa étudie la demande de Québec de recevoir l’aide de l’armée dans ses CHSLD

Justin Trudeau s’est trouvé confronté à ses propres projections de l’évolution de la COVID-19 au pays. Le premier ministre a été contraint de reconnaître que le nombre de décès a surpassé les prédictions de ses experts. Mais c’est parce que les résidences pour aînés ont été plus durement touchées qu’anticipé, a-t-il expliqué. Ottawa compte aider les provinces à corriger la situation et M. Trudeau étudie une demande d’aide de Québec qui réclame des renforts de l’armée.

En date de jeudi matin, le Canada comptait plus de 1000 décès – dont 487 au Québec et 385 en Ontario. Pourtant, la semaine dernière, les autorités de la santé publique fédérales avaient prédit que la COVID-19 ferait entre 500 et 700 décès au pays en date d’aujourd’hui.

« Les modèles n’annoncent pas ce qui va se passer, mais nous préparent pour différents scénarios qui pourraient se passer », a fait valoir M. Trudeau lors de son point de presse quotidien jeudi. « Je pense qu’une chose qu’on a vue au cours des dernières semaines c’est que nos centres d’aînés ont été plus durement frappés que ce à quoi on s’attendait. »

Au Québec, où le coronavirus fait des ravages dans les résidences pour personnes âgées, le premier ministre François Legault avait expliqué jeudi dernier que 90 % des personnes décédées étaient âgées de plus de 70 ans et un autre 9 % avaient entre 60 et 69 ans.

La situation ne s’est pas corrigée depuis. Québec a donc fait une demande d’aide officielle à Ottawa dans l’espoir de recevoir des renforts de l’armée canadienne. M. Trudeau a promis de répondre présent, mais il a dit devoir d’abord évaluer les possibilités. « C’est une situation nouvelle, donc on est en train de parler avec Québec pour voir comment on va pouvoir aider. Mais nous allons être là pour aider. On comprend à quel point c’est important pour tout le monde. »

Le premier ministre fédéral a expliqué que l’armée a l’habitude de prêter main-forte lors d’inondations ou de feux de forêt, mais une demande de renforts médicaux « c’est un peu différent de ce qu’on demande souvent aux Forces armées ». « Nos forces armées ont certainement des médecins, mais n’en ont pas tant que ça », a affirmé M. Trudeau. En coulisses, à Ottawa, on relate que le personnel médical de l’armée travaille habituellement déjà dans le système de santé civil lorsqu’il n’est pas en mission.

Nonobstant, M. Trudeau s’est engagé à trouver une solution « dans les heures ou les jours à venir ». « S’il y a une demande c’est parce que c’est urgent, et donc nous allons faire le plus rapidement possible pour envoyer l’aide nécessaire. » L’armée canadienne a déjà offert l’aide de ses Rangers au Nunavik et en Basse-Côte-Nord.

Ottawa est également en discussions avec le reste des provinces qui peinent elles aussi à limiter les dégâts du coronavirus dans leurs résidences de soins de longue durée. M. Trudeau discutera de la question avec ses homologues provinciaux lors de leur appel conférence hebdomadaire ce soir. Le gouvernement fédéral souhaite notamment aider les provinces à bonifier les salaires de leurs travailleurs essentiels, en particulier ceux oeuvrant dans le milieu de la santé.

La frontière restera fermée

Le premier ministre a en outre assuré que la frontière du Canada avec les États-Unis ne rouvrira pas de sitôt.

La frontière canado-américaine a été fermée aux passages non-essentiels le 21 mars dernier. L’interdit prévoyait de réévaluer la situation après 30 jours : c’est-à-dire mardi prochain le 21 avril.

Mercredi, le président américain Donald Trump, qui n’a pas caché son empressement à relancer l’économie dans son pays, a laissé entendre qu’il pourrait tenter de rouvrir la frontière prochainement. « Nous avons une très bonne relation avec le Canada. Nous allons en parler. Ce sera l’une des premières frontières à être rouverte. »

Le Canada n’est cependant pas du même avis. M. Trudeau a à son tour vanté l’amitié qui lie les deux pays, mais il a argué qu’il fallait encore contrôler les frontières canadiennes pour protéger la santé des citoyens. « Nous allons continuer de collaborer, de coordonner. Mais la réalité c’est [qu’il s’écoulera] encore bien des semaines avant qu’on puisse parler de relâcher les restrictions par rapport à nos frontières ou par rapport à la distanciation sociale. »

C’est aux États-Unis que l’on compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le monde -639 700 cas et près de 31 000 décès, contre 28 380 cas au Canada et 1010 décès.

Le premier ministre s’est entretenu avec ses homologues du Groupe de sept jeudi matin. Il a été question de la décision du président Trump de suspendre le financement américain à l’Organisation mondiale de la santé. Le président américain soutient que l’OMS a failli à sa responsabilité en relayant la « désinformation » chinoise à propos du coronavirus – notamment que la transmission d’humain à humain n’avait pas lieu — ce qui a conduit à une plus importante pandémie selon lui.

M. Trudeau a rapporté que les membres du G7 ont convenu qu’il était important de continuer de se coordonner pour répondre à la pandémie mondiale. « La coopération internationale est nécessaire et l’OMS est une part importante de cette collaboration et coopération. Nous reconnaissons que des questions ont été soulevées, mais en même temps il est très important que nous demeurions coordonnés. C’est certainement ce que fait le Canada. »

Encore de l’aide aux entreprises

Justin Trudeau a par ailleurs élargi les critères d’admissibilité au Compte d’urgence pour les entreprises, qui offre un prêt garanti de 40 000 $ aux entrepreneurs. Seules les entreprises avec une masse salariale de 50 000 $ à 1 million $ y étaient admissibles au départ. Les plus petites pourront désormais s’y qualifier si elles comptaient une masse salariale d’au moins 20 000 $ en 2019, et pour les plus grandes le seuil est élevé à 1,5 million $ de masse salariale.

Ottawa compte enfin créer une Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial, afin d’offrir un répit aux petites entreprises qui craignent de ne pas pouvoir payer leurs loyers pour les mois d’avril, mai et juin. La mesure devra être négociée avec les provinces et le fédéral espère donc pouvoir en dévoiler les détails bientôt.