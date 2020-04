Ottawa aidera les provinces à bonifier les salaires des travailleurs de la santé

Le premier ministre Justin Trudeau prend acte de l’insuffisance des salaires versés aux préposés aux bénéficiaires et aux autres travailleurs essentiels se démenant dans le réseau de la santé en cette période de pandémie. Il versera donc, en collaboration avec les provinces, un supplément salarial pour les encourager à rester en poste. Il en profite du même coup pour bonifier sa Prestation canadienne d’urgence afin d’inclure les travailleurs qui ne s’y qualifiaient pas.

« On doit tous faire preuve de leadership pour soutenir les aînés qui ont bâti ce pays », a expliqué M. Trudeau en point de presse mercredi. « Pour commencer, notre gouvernement travaillera avec les provinces et territoires pour augmenter le salaire de nos travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2500 $ par mois comme ceux de nos établissements de soins de longue durée. » Le montant du supplément n’a pas encore été déterminé et fera l’objet de discussion avec les provinces.

Ottawa emboîte ainsi le pas à Québec. Début avril, le gouvernement de François Legault a en effet annoncé la mise en place du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE). Le PIRTE verse un supplément de 100 $ par semaine à tout travailleur œuvrant dans un secteur jugé essentiel mais gagnant moins de 550 $ par semaine.

Quant à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), M. Trudeau en élargit comme promis les critères d’admissibilité afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de s’en prévaloir. Ainsi, une personne pourra toucher jusqu’à 1000 $ par mois en revenu d’emploi et quand même se qualifier pour le plein versement de la PCU de 2000 $ par mois pendant quatre mois.

Le premier ministre a indiqué que ce changement visait à prendre acte de la situation particulière des travailleurs autonomes ou à contrats qui continuent peut-être à travailler çà et là, mais pas assez pour subvenir à leurs besoins essentiels. « Bien des gens ne travaillent pas autant d’heures qu’avant et d’autres doivent s’adapter aux réalités du travail à la pige ou à contrat », a illustré M. Trudeau.

De même, la PCU sera désormais accessible pour les personnes qui avaient perdu leur emploi avant que la pandémie ne frappe et dont les prestations d’assurance-emploi arrivent à échéance ces jours-ci. Leurs perspectives de dénicher un nouvel emploi sont maigres, mais elles ne pouvaient jusqu’à présent plaider que la perte de leurs revenus était attribuable à la pandémie. Pour les mêmes raisons, les travailleurs saisonniers qui se seraient autrement apprêtés à reprendre du service ces jours-ci n’eut été la pandémie pourront eux aussi recevoir la pleine PCU.

Dans sa déclinaison originale, la PCU verse 2000 $ par mois pendant quatre mois à quiconque ayant perdu ses revenus à cause de la pandémie, que ce soit parce que le travailleur est malade, doit s’occuper d’un proche ou a perdu ses heures de travail.

Ottawa avait estimé le coût de la PCU à 24 milliards de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement n’avait pas indiqué combien de plus coûterait le programme.

La Chine dérange

Par ailleurs, M. Trudeau n’a pas l’intention d’imiter les États-Unis et suspendre le financement du Canada à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais il n’a pas non plus indiqué s’il avait l’intention d’augmenter la contribution canadienne pour compenser un peu.

Le financement canadien à l'OMS s'élève à 17,5 millions de dollars par année. Le Canada a aussi injecté un montant forfaitaire de 15 millions $ pendant la pandémie. « Non, le président n’a pas formulé de demande directe ou indirecte au Canada à ce propos. »

Mardi, le président américain a annoncé qu’il suspendait le financement américain à l’OMS de 400 millions $ par année, ce qui représente environ 15 % du budget annuel de l’organisme onusien. Donald Trump soutient que l’OMS a failli à sa responsabilité en relayant la « désinformation » chinoise à propos du coronavirus, notamment que la transmission d’humain à humain n’avait pas lieu. Cela a conduit à une plus importante pandémie, selon M. Trump.

Mercredi, l’ancien ministre libéral fédéral Irwin Cotler, aussi activiste international pour les droits humains, a relayé des considérations similaires dans une lettre ouverte publiée dans le Globe and Mail. M. Cotler demande que des dirigeants chinois fassent l’objet de sanctions économiques pour ne pas avoir partagé assez rapidement avec la planète toutes les informations concernant la pandémie. La rétention d’informations par la Chine a contribué à amplifier la sévérité de la pandémie, croit M. Cotler.

M. Trudeau n’a pas voulu prendre part à ce débat, soutenant seulement qu’il y aura « beaucoup de temps » dans le futur « pour réfléchir sur les défis auxquels on aura fait face ».

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, n’a pas non plus commenté directement la décision du président Trump, mais il a allégué à son tour une influence de la Chine sur l’OMS. « Il y a des inquiétudes autour de l’OMS et l’influence du gouvernement de la Chine sur cette organisation. Le gouvernement canadien a décidé de baser beaucoup de ses décisions sur l’OMS et nous avons beaucoup de questions à savoir pourquoi », a-t-il fait valoir. M. Scheer accuse lui aussi la Chine d’avoir camouflé l’ampleur de l’épidémie de COVID-19 sur son territoire et ainsi empiré la pandémie qui s’en est suivie.

« Il y a beaucoup de preuves que la Chine a pris des mesures pour supprimer la nature de ce virus, a continué M. Scheer. Il y a des personnes en Chine qui ont disparu après avoir écrit des articles, donné des entrevues. […] Je n’ai pas beaucoup confiance en n’importe quelle information qui sort d’un gouvernement autocratique communiste. […] Si le gouvernement de la Chine avait été totalement ouvert et transparent avec les autres pays [dans les premiers jours de l’épidémie], c’est certainement possible qu’on aurait pu avoir une trajectoire différente pour cette pandémie. »

M. Scheer réclame que le Parlement reprenne ses travaux comme prévu lundi afin que les partis d’opposition puissent justement interroger le gouvernement sur sa décision de se fier à l’OMS pour répondre à la pandémie au Canada. Lorsque les parlementaires ont suspendu les travaux le 13 mars dernier, ils avaient convenu de se retrouver à Ottawa à compter du 20 avril. Le gouvernement souhaite maintenant retarder la reprise des débats parlementaires en personne puisque la pandémie fait toujours rage.

D’autres détails suivront.