Congé de Pâques au lendemain de l’adoption d’une loi fédérale d’aide économique

En ce dimanche de Pâques, le premier ministre Justin Trudeau a pris congé. Il ne doit pas non plus faire de sortie publique lundi.

Les ministres fédéraux, disponibles tous les jours à midi depuis le début de cette crise, n’annoncent pas non plus de conférence de presse.

Samedi, les élus fédéraux, en nombre restreint, ont adopté la loi qui met en place la subvention salariale de 75 % pour trois mois. Celle-ci doit assurer un salaire hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 847 $ à toute personne qu’une entreprise garde à l’emploi même si elle n’a plus les moyens de la payer.

C-14 a reçu la sanction royale samedi soir après son adoption au Sénat.

Le gouvernement fédéral espère que la mesure, rétroactive au 15 mars, poussera certaines entreprises à réembaucher des employés mis à pied. Déjà quelques compagnies aériennes, dont Air Canada, ont fait savoir qu’elles s’en prévaudront.

Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau espère pouvoir distribuer l’argent aux entreprises qui le demandent en « deux à cinq semaines ».

Ottawa calcule que cette aide aux entreprises lui coûtera 73 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral prend aussi à sa charge les cotisations des entreprises à l’assurance-emploi, au régime québécois d’assurance parentale, au régime de pension du Canada et à la Régie des rentes du Québec.

L’autre programme d’aide massive du gouvernement fédéral, la prestation canadienne d’urgence (PCU), distribue 2000 $ par mois à presque 6 millions de Canadiens qui ont perdu leurs revenus à cause de la COVID-19.

Rapatriements

Alors que les efforts de rapatriement de Canadiens coincés à l’étranger ralentissent, le gouvernement fédéral continue de soutenir ceux qui ne peuvent rentrer et qui sont à bout de ressources financières. Ottawa a ainsi distribué 3,8 millions de dollars en prêts. Cette aide peut atteindre 5000 $ par personne. Plus de 1100 Canadiens l’ont reçue et 2100 autres l’attendent.

Nombre de cas

Il y a 23 738 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 674 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux disponibles, plusieurs provinces et territoires ayant pris congé de mise à jour en ce week-end pascal : 12 292 cas au Québec, dont 289 décès ; 7049 cas en Ontario, dont 274 décès ; 1569 cas en Alberta, dont 40 décès ; 1445 cas en Colombie-Britannique, dont 58 décès ; 445 cas en Nouvelle-Écosse, dont deux décès ; 289 cas en Saskatchewan, dont quatre décès ; 243 cas au Manitoba, dont quatre décès ; 241 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 114 cas au Nouveau-Brunswick ; 25 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ; huit cas au Yukon ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

L’Agence de santé publique du Canada a compté plus de 404 000 tests administrés. Le taux de résultats positifs à ces tests est calculé à 5,6 %.