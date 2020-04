Justin Trudeau soulignera les prêts sans intérêts pour les petites entreprises

En attendant le feu vert du Parlement pour le programme de subventions salariales de 73 milliards de dollars, le premier ministre Justin Trudeau devrait souligner une autre mesure qui devrait aider certaines entreprises à affronter la tempête.

Lors de son point de presse quotidien vendredi, M. Trudeau devrait attirer l’attention sur le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Ce programme permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les organisations devront démontrer qu’elles ont versé de 50 000 $ à 1 million en salaires au total en 2019 pour y être admissibles.

Des institutions financières canadiennes ont commencé à offrir ces prêts jeudi. Le quart de chaque prêt n’aura pas à être remboursé si le solde du prêt est remboursé avant la fin de l’année 2022.

Parlement rappelé samedi

La Chambre des communes et le Sénat ont été rappelés exceptionnellement samedi pour adopter le programme de subventions salariales de 75% pour les entreprises.

Certaines entreprises ont déjà commencé à réembaucher leur personnel dans l’attente de ces subventions.

Le gouvernement Trudeau a eu à négocier avec les autres partis d’opposition cette semaine pour s’assurer d’obtenir l’unanimité et pour faire passer le projet de loi en quelques heures seulement.

Les négociations ont été plus ardues parce que les conservateurs insistaient pour tenir également des séances aux Communes en personne dans les prochaines semaines. Le gouvernement préconise plutôt des séances virtuelles.

Nombre de cas

Il y a 20 765 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La maladie à COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 506 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans disponibles: 10 912 cas au Québec, dont 216 décès; 5759 cas en Ontario, dont 200 décès; 1451 cas en Alberta, dont 32 décès; 1370 cas en Colombie-Britannique, dont 50 décès; 373 cas en Nouvelle-Écosse, dont deux décès; 278 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 236 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 224 cas au Manitoba, dont trois décès; 111 cas au Nouveau-Brunswick; 25 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; huit cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.