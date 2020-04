Le coronavirus pourrait faire entre 11 000 et 22 000 morts au Canada

La pandémie de coronavirus pourrait faire entre 11 000 et 22 000 morts au Canada, selon les autorités de la santé publique. Ottawa a révélé à son tour jeudi les scénarios de propagation de la maladie qu’il envisage et confirmé du même coup que de nouvelles vagues de propagation de la COVID-19 pourraient s’étirer jusqu’à la fin de l’année.



Nous sommes encore à un stade précoce de l’épidémie, a plus tard indiqué Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien. «La première vague pourrait se terminer pendant l’été.»

La direction de la santé publique du Canada a présenté deux scénarios plus probables, selon ses estimés, si le pays parvient à continuer de maîtriser la pandémie.

Ainsi, les autorités sanitaires prévoient qu’entre 2,5 % et 5 % de la population canadienne risque d’être infecté par le coronavirus.

Si le taux de propagation se limite à 2,5 % de la population, cela se traduirait par 934 000 cas de COVID-19 au Canada, dont 11 000 décès. Si le taux de propagation est plus important et atteint 5 % de la population, alors la maladie pourrait infecter jusqu’à 1,89 million de Canadiens et faire 22 000 morts.

À voir en vidéo

En vertu de ces deux scénarios, le Canada compterait entre 73 000 et 146 000 hospitalisations, et de 23 000 à 46 000 personnes auraient besoin d’être admises aux unités de soins intensifs de leur province.

À plus court terme, la direction de la santé publique prédit entre 22 580 et 31 850 cas de COVID-19 d’ici le 16 avril, ce qui pourrait se traduire par 500 à 700 décès.

Si aucune mesure de contrôle de la maladie n’avait été prise par le fédéral et les provinces, Ottawa estime qu’entre 70 % et 80 % de la population auraient pu tomber malades. Avec des mesures de contrôle « plus faibles » que celles en vigueur présentement, le coronavirus aurait pu infecter entre 25 % et 50 % de la population.

Mais malgré les mesures sévères qui ont été prises pour maîtriser rapidement la pandémie au pays, la direction de la santé publique prédit de possibles nouvelles vagues de transmission jusqu’à l’hier prochain. Et du coup, les mesures de confinement devront se prolonger aussi afin de tenter de les contrôler. « Avec une maîtrise pré́coce de l’épidémie, des réponses aux éclosions devront probablement se poursuivre au fil du temps », préviennent les autorités canadiennes.

Les premiers ministres fédéral et québécois, Justin Trudeau et François Legault, lançaient justement le même avertissement mercredi à l’effet que les mesures de distanciations devraient se poursuivre encore plusieurs mois.

Scénarios provinciaux

Au Québec, les autorités de la santé publique ont quant à elle révélé mardi que le pic de la pandémie de coronavirus devrait se produire dans la province vers le 18 avril (bien que la Ville de Montréal s’attende à voir son propre pic d’ici samedi).

La Direction de la santé publique du Québec a rendu public deux scénarios en début de semaine : l’un optimiste, en se comparant à l’Allemagne, et l’autre pessimiste, en se comparant à l’exemple italien. En vertu de ces projections, Québec prévoit que la COVID-19 pourrait faire entre 1263 et 8860 décès dans la province d’ici le 30 avril.

L’Alberta a adopté la même stratégie et le premier ministre Jason Kenney a présenté mercredi deux scénarios. Le plus optimiste – et probable selon la province – prévoit jusqu’à 800 000 malades et entre 400 et 3100 morts dans la province d’ici la fin de l’été. Le pic de la pandémie se produirait alors en Alberta vers la mi-mai. Le deuxième scénario plus pessimiste prédit jusqu’à un million de cas et 6600 morts, si le pic arrivait plus tôt au mois de mai.

L’Ontario a été la première province à dévoiler vendredi dernier ses propres scénarios de propagation sur lesquels elle s’appuie pour gérer la pandémie. Les autorités de la santé publique ont rapporté que si rien n’avait été fait pour contrôler le coronavirus, 300 000 personnes auraient été infectées et 6000 décédées en Ontario. Les mesures de confinement ont ramené le nombre d’infections prévues d’ici la fin du mois à 80 000 personnes et le nombre de morts envisagés à 1600.