Second blocage sur le plan d’aide d’Ottawa

L’adoption au Parlement d’un second plan d’aide fédérale pour lutter contre la pandémie provoque encore un affrontement entre les partis politiques. Le Parti conservateur empêche la conclusion d’une entente entre toutes les formations qui permettrait de rappeler la Chambre des communes et faire voter les milliards d’aide promise aux entreprises.

Le gouvernement de Justin Trudeau a concocté une Subvention salariale d’urgence qui aidera les employeurs à conserver leurs travailleurs en finançant 75 % de leurs salaires. Ce programme, évalué à 71 milliards de dollars, est le plus important programme économique de l’histoire du Canada. Pour cette raison, le gouvernement estime nécessaire de le faire approuver par le Parlement, de la même façon qu’il a fait approuver il y a deux semaines sa Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 24 milliards $. La PCU est une aide de 2000 $ par mois destinée aux particuliers.

Les travaux parlementaires sont suspendus pendant la pandémie, mais les règles permettent de rappeler la Chambre après qu’un avis de 48 heures ait été donné. Cet avis doit contenir le projet de loi qui fera l’objet des débats et du vote au Parlement. Pour éviter le cafouillage d’il y a deux semaines (le projet de loi sur la PCU avait suscité l’ire de l’opposition et nécessité des discussions jusque tard dans la nuit), le gouvernement a en amont fourni aux partis d’opposition le projet de loi qu’il envisage. Ce n’est que lorsqu’il obtiendra leur feu vert qu’il donnera l’avis officiel pour convoquer le Parlement.

À voir en vidéo

Or, selon nos informations, le Bloc québécois et le NPD semblent prêts à endosser le projet de loi, mais pas le Parti conservateur. Les conservateurs d’Andrew Scheer posent comme condition à son appui que le gouvernement instaure un processus d’imputabilité.

« Nous proposons qu’il y ait une forme de période de questions pour demander au gouvernement de rendre des comptes », a indiqué le critique conservateur en matière de Finances, le député Pierre Poilièvre. Une des rumeurs qui circule est que cette séance de questions ait lieu du lundi au jeudi pendant la pandémie. Au Canada, seule l’Alberta continue à faire fonctionner son Parlement. Toutes les autres provinces ont suspendu leurs travaux parlementaires.

M. Poilièvre se défend de retarder, en posant une telle condition, le versement de l’aide tant réclamée des entreprises. Il rappelle que le gouvernement a déjà indiqué que la subvention salariale ne pourrait être versée que de trois à six semaines. « Nous allons appuyer la subvention [aux salaires] », a-t-il assuré en conférence de presse.

Selon M. Poilièvre, ce sont les libéraux qui ont retardé l’aide aux entreprises en ne l’incluant pas dès le départ dans leur premier projet de loi. Au moment de l’adoption du premier projet de loi, le gouvernement n’envisageait pas de verser une subvention salariale de 75 % à toutes les entreprises. Il proposait plutôt une subvention salariale de 10 %, destinée seulement aux très petites entreprises. Il a bonifié son aide deux jours plus tard.

Mardi soir, le leader du gouvernement à la Chambre, Pablo Rodriguez, a manifesté une certaine impatience sur Twitter. « Encore en discussions avec tous les partis pour atteindre un consensus et rappeler la Chambre aussi vite que possible. Les Canadiens font leur part. Ils s’attendent à la même chose de nous tous. Collaborons et faisons avancer le projet de loi sur la subvention salariale. »

Une aide bonifiée

Le ministre des Finances, Bill Morneau, doit prendre la parole plus tard aujourd’hui pour discuter de sa subvention salariale d’urgence. Tout indique qu’il en assouplira les critères d’admissibilité. Pour l’instant, une entreprise doit avoir perdu 30 % de ses revenus par rapport au même mois l’an dernier pour se qualifier. Justin Trudeau a confirmé en point de presse qu'Ottawa élargit l'accès aux subventions salariales. Les entreprises devront démontrer une baisse de 15% de leurs revenus pour avoir droit à l’aide fédérale..

Le gouvernement avait déjà indiqué qu’il se montrerait souple dans l’application du critère de 30 % pour les entreprises qui n’existaient pas l’an dernier ou encore qui ont beaucoup grandi depuis. Une comparaison avec un autre mois est envisageable.

Avec Marie Vastel