La sous-ministre des Affaires étrangères est atteinte de la COVID-19

La sous-ministre des Affaires étrangères du Canada, Marta Morgan, a subi un test positif de la COVID-19.

La nouvelle a été transmise sur Twitter par le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. Il présente Mme Morgan comme étant une membre inestimable de l’équipe d’Affaires mondiales Canada.

Marta Morgan est la plus haute fonctionnaire du ministère depuis un peu moins d’un an, étant la première femme à occuper ce poste. Auparavant, elle avait occupé des fonctions semblables au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, depuis juin 2016.

Elle est diplômée en économie de l’Université McGill et en politique publique de l’Université Harvard.

Marta Morgan est la première membre de l’État canadien aussi élevée dans la hiérarchie à avoir contracté le nouveau coronavirus.

Le ministre Champagne avait lui-même subi un test pour la COVID-19 le mois dernier, mais il avait été négatif. Il s’était senti malade au retour d’un voyage en Ukraine, en Lettonie et en Pologne.