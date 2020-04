Le matériel médical produit au Canada s’en vient

Justin Trudeau prend acte de l’anxiété causée par le spectre de pénuries d’équipement médical au Canada. Le premier ministre a assuré mardi que des ravitaillements canadiens seront bientôt disponibles : des milliers de ventilateurs et des millions de masques sont en cours de production. Quant au virage protectionniste des Américains, qui menacent de ne plus exporter leur matériel au Canada, M. Trudeau a fait valoir que les discussions se poursuivent pour régler le différend.

L’appel du gouvernement fédéral à ce que des entreprises canadiennes prêtent main-forte pour combattre la COVID-19 a été entendu. Près de 5000 compagnies ont offert leurs services. Ce qui fait que près de 30 000 respirateurs artificiels seront produits d’ici quelques semaines ou quelques mois, tout comme des millions de masques chirurgicaux et des blouses médicales. L’entreprise Medicom augmentera tant qu’à elle sa production de masques N95.

« Je sais que plusieurs personnes s’inquiètent d’une pénurie de matériel. Vous regardez ce qui se passe dans d’autres pays, et je comprends vos préoccupations, surtout si vous ou un proche travaillez dans le milieu de la santé. Je veux vous assurer qu’on fait tout ce qu’on peut pour éviter que ça se produise », a affirmé M. Trudeau lors de son point de presse quotidien mardi matin.

Le premier ministre a reconnu que le Canada peine, comme plusieurs autres pays, à regarnir ses stocks de matériel médical auprès de producteurs étrangers. C’est pourquoi Ottawa planche sur un approvisionnement domestique et place de grosses commandes en espérant qu’elles permettent de répondre aux besoins criants du milieu de la santé.

« On espère ne pas avoir besoin de tous ces ventilateurs, on espère ne pas avoir besoin de tous les équipements que le Canada va produire. Mais on sait que même si nous on n’en a pas besoin, il y a peut-être des pays dans le monde qui vont en avoir besoin même si nous on arrive à contrôler cette épidémie », a indiqué M. Trudeau. « Pour nous, en faire davantage et rapidement en ce moment c’est la seule option. »

La commande de 30 000 respirateurs artificiels peut paraître énorme. « Certainement 30 000 ventilateurs c’est un gros chiffre », a consenti le premier ministre. « On espère que ça va être beaucoup plus que suffisant. Ce serait de très mauvais scénarios [si] on se retrouve dans des situations où on a besoin d’autant de ventilateurs. Mais on sait que de se préparer à l’avance au pire des scénarios c’est juste ce qui est responsable. »

Fin du protectionnisme américain ?

Le Canada continue de recevoir en outre des masques de l’étranger. Une commande de 8 millions de masques chirurgicaux est arrivée de Chine et la cargaison comprenait également des commandes placées directement par la Nouvelle-Écosse et le Québec, a indiqué la ministre responsable de l’Approvisionnement Anita Anand.

Ottawa ne semble cependant pas encore avoir réussi à convaincre l’administration américaine d’abandonner son décret protectionniste interdisant à des compagnies d’exporter leur matériel médical vers le Canada.

« Nous continuons de travailler avec les Américains », a commenté M. Trudeau mardi. Des conversations « constructives et productives » ont permis d’assurer que l’entreprise 3M soit exemptée du décret et livre les masques commandés par le Canada comme prévu. « Mais nous reconnaissons qu’il reste encore du travail à faire. Nous allons continuer de faire valoir à l’administration américaine à quel point l’équipement médical et les services de santé traversent la frontière dans les deux sens et qu’il est dans notre intérêt à tous les deux de s’assurer de continuer de travailler ensemble afin que nos chaînes d’approvisionnement intégrées traversent la frontière pour protéger les travailleurs de la santé canadiens tout en leur permettant de continuer de protéger la santé des Américains. »

Lundi soir, l’entreprise 3M a révélé s’être entendue avec Washington pour être exemptée de ce décret qui lui interdisait de continuer d’exporter ses masques N95 au Canada et en Amérique latine. La compagnie est le « fournisseur principal » de masques médicaux au Canada, de l’aveu de sources fédérales.

L’Ontario a notamment failli payer le prix de cette directive du président Donald Trump, lorsque sa commande de trois millions de masques a été bloquée à la frontière par les autorités américaines lundi. Les États-Unis craignent de manquer d’équipement de protection personnelle pour faire face à la crise de la COVID-19 qui frappe fort au pays. L’administration américaine a cependant finalement accepté d’accorder une exemption au Canada pour lui permettre de continuer de recevoir du matériel fabriqué par 3M aux États-Unis.

On ignore toutefois si le décret du président Trump visait aussi d’autres compagnies américaines qui vendent leur équipement médical au Canada et si celles-ci sont toujours sujettes à l’interdiction d’exportation.

M. Trudeau a par ailleurs indiqué qu’il accepterait tous les dons d’équipement médical offerts par des compagnies étrangères, y compris ceux offerts par le géant des télécommunications chinois Huawei. La relation diplomatique entre le Canada et la Chine s’est envenimée depuis l’arrestation à Vancouver de la dirigeante financière de Huawei, Meng Wanzhou, qui fait l’objet d’une demande d’extradition des États-Unis. La Chine réclame sa libération. Huawei tente aussi d’avoir le feu vert pour participer à l’élaboration du réseau 5G au Canada.

« On accepte ces dons très ouvertement. Mais non on ne s’attend pas à ce que ça affecte nos décisions. Ça n’affectera pas nos décisions dans les années à venir sur d’autres enjeux », a réagi M. Trudeau.