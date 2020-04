L’aide arrive, affirme Ottawa

Les Canadiens peuvent à compter de ce matin loger une demande pour toucher la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Et à ceux qui ne s’y qualifient pas ou qui se sentent pénalisés, le premier ministre Justin Trudeau demande encore un peu de patience: les ajustements s’en viennent, promet-il.

La PCU offre 2000 $ par mois à toute personne ayant perdu ses revenus à cause de la COVID-19, que ce soit parce qu’ils sont tombés malades ou doivent s’occuper d’un proche malade, sont en isolement, ont perdu leur emploi ou ont perdu leurs revenus parce qu’ils doivent s’occuper d’un enfant qui ne va plus à la garderie ou à l’école.

Pour l’instant, une personne qui continue à toucher des revenus sporadiques -aussi minimes soient-ils- ne s’y qualifie pas, pas plus qu’un étudiant qui espérait décrocher un emploi d’été pour payer ses frais de scolarité cet automne. M. Trudeau a indiqué que son gouvernement était au fait de ces failles et travaillait à les colmater.

«Il y a encore des gens qui ne se qualifient pas et qui ont besoin d’aide. Si vous travaillez moins d’heures qu’avant, soit 10 heures ou moins par semaine, nous annoncerons bientôt comment vous pourrez vous qualifier. Cela s’adresse aux gens à contrats ou encore aux pompiers volontaires.» Plusieurs petites municipalités avaient dit craindre de perdre leurs pompiers volontaires parce que ceux ayant perdu leur travail principal auraient dû renoncer à la PCU s’ils acceptaient de combattre un incendie.

De même, M. Trudeau a indiqué qu’Ottawa planchait sur une façon d’encourager les personnes occupant un emploi mal rémunéré à rester en poste. C’est que le 2000 $ par mois représente ce qu’une personne gagne en travaillant 40 heures par semaine au salaire minimal du Québec. Le gouvernement du Québec a déjà indiqué qu’il planchait lui aussi à une solution à cette question.

M. Trudeau a indiqué que déjà 240 000 personnes avaient logé avec succès une demande de PCU. Les citoyens peuvent le faire en ligne ou par téléphone en composant le 1-800-959-2041.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a de son côté indiqué sur Twitter que Desjardins ainsi que les six grandes banques au pays (CIBC, TD, Nationale, Royale, BMO et Scotia) ont accepté d’abaisser le taux d’intérêt qu’elles exigent sur les cartes de crédit qu’elles émettent afin de donner un léger répit à leurs clients. M. Trudeau a précisé pendant son point de presse que les taux avaient été réduits de moitié.

Des masques pour tous?

Sur un tout autre front, l’administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, a changé de ton et reconnu que même des personnes asymptomatiques ou présymptomatiques pouvaient transmettre le coronavirus. Aussi reconnaît-elle qu’il peut être utile lorsque l’on fait ses courses -et que la distanciation sociale est plus difficile à pratiquer- de porter un masque non médical. Cela empêcherait à une personne ne se sachant pas malade de contaminer les autres.

Ce changement de cap survient alors que le Canada peine de plus en plus à regarnir ses stocks d’équipement de protection personnelle pour garantir que le personnel médical dispose de ce dont il a besoin. Lundi matin, le premier ministre ontarien Doug Ford a déploré au réseau City TV que les États-Unis ont bloqué la livraison de trois millions de masques médicaux vers l’Ontario. La province craint maintenant à son tour une pénurie de masques dans une semaine.

La semaine dernière, le premier ministre québécois François Legault avait lancé le même avertissement. Québec a reçu depuis une livraison de masques, mais prévient toujours que sa réserve ne sera suffisante que pour encore quelques jours.

Vendredi dernier, l’entreprise américaine 3M a révélé que l’administration américaine l’a sommé de cesser ses exportations de masques N-95 vers le Canada et l’Amérique latine. Le Canada tente toujours de convaincre les États-Unis de faire marche arrière. Mais des livraisons ont-elles été bloquées? M. Trudeau a refusé de répondre à cette question qui lui a été posé plusieurs fois.

Parlement virtuel

Par ailleurs, les différents partis représentés à la Chambre des communes négocient pour déterminer quand le Parlement sera rappelé -en format réduit-afin de faire voter la Subvention salariale d’urgence, un programme de 71 milliards de dollars. Le gouvernement libéral aimerait que cela se fasse le plus vite possible, idéalement dès cette semaine.

Parallèlement à ces discussions, les partis tentent de concocter une formule pour permettre au Parlement de siéger par vidéoconférence. Dans cette enceinte virtuelle, les partis d’opposition pourraient interroger le gouvernement sur sa gestion de la crise. En coulisses au gouvernement, on explique que cette éventuelle nouvelle formule, pour être mise en place, devrait faire l’objet au préalable d’un vote en personne à la Chambre.

Le premier ministre Trudeau s’est montré très ouvert à cette idée. «On sait que c’est important de permettre à notre démocratie de continuer à fonctionner pleinement. C’est pour cela qu’on va continuer à travailler pour donner l’opportunité à tous les députés, pas juste ceux qui sont à proximité du Parlement, de représenter leurs concitoyens.»

Le chef de l’opposition officielle, le conservateur Andrew Scheer, aime l’idée (parce qu’elle «permet à un plus grand nombre de députés de participer»), mais ne la trouve pas suffisante. Selon lui, le Parlement -en format réduit- devrait aussi siéger plus régulièrement en personne.

«Le meilleur endroit pour avoir de la transparence et ses sessions de responsabilisation, c’est dans la Chambre des communes, a-t-il plaidé lundi matin. Nous avons déjà montré qu’on peut avoir un groupe réduit de députés qui peuvent suivre les consignes de santé publique tout en remplissant leurs responsabilités de députés. D’autres législatures à travers le pays trouvent des moyens de maintenir les séances pour faire cela.»

En fait, il semble que seule l’Alberta a maintenu ses travaux, quoique selon un horaire modifié. Les Parlements des neuf autres provinces ont interrompu leurs séances jusqu’à nouvel ordre.Lead

D’autres détails suivront.