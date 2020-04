La prestation canadienne d'urgence sera disponible lundi, confirme Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé dimanche que la prestation canadienne d’urgence sera disponible dès lundi pour tous les travailleurs poussés au chômage par l’épidémie de la COVID-19.

Lors de sa conférence de presse quotidienne au lutrin installé devant la résidence historique de Rideau cottage, qu’il occupe avec sa famille, M. Trudeau a promis que le premier versement serait effectué en 3 à 5 jours.

Pour les Canadiens qui ne sont pas inscrits au versement électronique, un chèque doit être reçu par la poste dans un délai maximum de 10 jours, a assuré M. Trudeau.

Par ailleurs, le premier ministre a lancé un appel à la mobilisation citoyenne en invitant tous les Canadiens disponibles à offrir leur aide à l’effort national contre le coronavirus.

La plateforme web de Santé Canada procède au recrutement de bénévoles afin de contribuer au « suivi des cas et recherche de contacts » ; à la « collecte de données et reddition de comptes » ; et à la « capacité de pointe du système de santé ».

M. Trudeau a également indiqué que le gouvernement continue de travailler avec des fournisseurs de matériel médical pour assurer l’approvisionnement du personnel de la santé en masques et en blouses. « On est confiant que nous allons recevoir le matériel nécessaire », a-t-il dit.

Il devrait parler avec le président américain, Donald Trump, au sujet de l’approvisionnement des masques N95 dans les jours à venir. M. Trudeau soutient que c’est un enjeu important pour les deux pays voisins et croit qu’il y aura une collaboration de la part du président Trump pour régler ce « différend ».

Washington a décidé vendredi d’interdire au manufacturier américain 3M d’exporter ses masques N95, en pleine pénurie mondiale.

En début de point de presse, M. Trudeau a remercié les gens qui travaillent le week-end, dans le domaine de la santé et des services essentiels, mais aussi les travailleurs agricoles « qui nourrissent nos familles », avant d’offrir ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de la COVID-19.

Le bilan de dimanche matin fait état de 14 426 cas de COVID-19 au Canada et de 258 décès. Les provinces les plus touchées sont le Québec, avec ses 6997 cas et 75 décès, suivi de l’Ontario (4038 cas, 119 décès) de la Colombie-Britannique (1203 cas, 38 décès) et de l’Alberta (1181 cas, 20 décès).