Pierre Poilievre ne se présentera pas à la direction du Parti conservateur

Contre toute attente, le député Pierre Poilievre annonce qu’il ne sera pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

Dans une publication sur Facebook, M. Poilievre cite des raisons familiales pour passer son tour cette fois-ci.

« Je savais que ce serait difficile pour ma vie familiale. Mais je n’imaginais pas combien. C’est encore plus difficile parce que je venais de passer les 18 mois précédents à faire campagne pour regagner mon siège à la récente élection fédérale, au cours de laquelle j’ai raté la majeure partie de la première année de notre bébé », a-t-il écrit.

« C’est pourquoi je ne suis pas pleinement engagé dans cette course à la direction, et il ne sert à rien de ne pas être pleinement engagé. J’ai donc décidé de ne pas briguer la direction du parti cette fois », a-t-il ajouté.

Le député de Carleton, en Ontario, avait passé les dernières semaines à former une équipe et à récolter des appuis. Il venait aussi de faire une tournée du Québec, où il a rencontré des militants et accordé une série d’entrevues. Son lancement de campagne était prévu pour dimanche à Ottawa.

M. Poilievre a servi comme ministre de l’Emploi et du Développement social et ministre de la Réforme démocratique dans le gouvernement Harper. Il est maintenant porte-parole du Parti conservateur en matière de finances.

Son désistement survient la même semaine où d’autres têtes d’affiche — l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et l’ancienne chef conservatrice par intérim Rona Ambrose — ont renoncé à se porter candidats à la direction du PCC.

Pendant ce temps, l’ancien ministre Peter MacKay continue de multiplier les appuis au sein du caucus. Il devrait lancer sa campagne en Nouvelle-Écosse ce samedi.