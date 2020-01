Jean Charest renonce à un retour en politique

Les ambitions de Jean Charest de diriger un jour le Canada étaient connues de tous à Ottawa. Mais, malgré ce désir, l’ancien premier ministre du Québec a choisi de renoncer à briguer la chefferie du Parti conservateur. La course risque donc de ne pas compter de candidat vedette québécois, ce qui vient libérer les appuis de la province, qui aura un poids énorme dans cette course.

« J’ai beaucoup réfléchi. J’ai consulté. Et finalement, je prends la décision de ne pas être candidat », a déclaré Jean Charest en entrevue à Radio-Canada mardi, mettant ainsi fin à des semaines de suspense.

M. Charest fait le constat que le Parti conservateur de 2020 « a beaucoup changé » par rapport au Parti progressiste-conservateur qu’il a quitté en 1998. « Il y a des sujets sur lesquels, moi, j’ai un certain nombre de principes qui ne vont pas changer », a-t-il affirmé.

Plusieurs conservateurs avaient critiqué récemment l’appui de M. Charest au contrôle des armes à feu ou à la tarification du carbone lorsqu’il dirigeait le Québec. Deux positions politiques qu’il a lui-même citées pour expliquer sa décision, en reconnaissant qu’elles sont en porte-à-faux avec celles du Parti conservateur.

C’est notamment pour cette raison que Stephen Harper a d’ailleurs décidé de quitter le Fonds conservateur auquel il siégeait, afin de se défaire de son obligation de neutralité dans la course et ainsi pouvoir militer pour bloquer la route à Jean Charest. Car l’ancien premier ministre conservateur juge que son ex-homologue québécois reste un libéral, qui aurait trop tiré son parti dans cette direction s’il avait accédé à la chefferie. Au sujet de M. Harper, Jean Charest a reconnu que leur relation n’est « pas très bonne, mais disons respectueuse ».

L’ex-politicien québécois déplore en outre que les règles de la course conservatrice soient « très serrées ». « Dans le fond, les règles n’ont pas été écrites pour un candidat qui est de l’extérieur », s’est-il plaint à Radio-Canada. En effectuant un retour au Parti conservateur, il aurait été confronté à une partie du membrariat qui ne lui aurait pas été favorable et il aurait eu à recruter de nombreux nouveaux membres pour s’assurer des appuis. « Ça ne donne pas beaucoup de temps », a-t-il dit.

Le parti a rejeté ce reproche, arguant que les règles servent « à mettre au défi les candidats ». Les frais d’entrée dans la course ne sont que de 25 000 $, a dit le porte-parole Cory Hann, et les candidats ont ensuite jusqu’à la fin de mars pour verser les 275 000 $ restants (dont 100 000 $ de dépôt). Idem pour les 3000 signatures, dont seules 1000 sont exigées dès l’entrée dans la course.

Le défi était de taille pour Jean Charest, qui n’a pas retrouvé certains de ses partisans de l’époque où il avait brigué la chefferie du PPC, en 1993. « Le parti n’est plus le même qu’à son époque », a raconté une source.

L’ancien premier ministre Brian Mulroney se serait aussi rangé derrière l’ex-ministre Peter MacKay — issu, comme M. Charest, de l’ancien Parti progressiste-conservateur qu’il a dirigé avant de participer à sa fusion avec l’Alliance canadienne. Les collecteurs de fonds proches de M. Mulroney feraient déjà des appels pour aider M. MacKay.

S’ajoute à cela l’enquête Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption et les nouvelles allégations rendues publiques la semaine dernière. Jean Charest a déclaré que le retour de cette affaire dans les médias « n’a pas joué » dans sa décision. « Parce que j’ai ça dans le décor depuis six ans. […] Je n’aurais jamais évoqué la possibilité d’être candidat si j’avais senti un seul instant qu’une affaire comme ça était sujette à une poursuite ou que ça allait me nuire », a-t-il indiqué.

À qui le Québec ?

Les avis étaient partagés au Québec quant à la possible candidature de Jean Charest. Ainsi, le sénateur Leo Housakos y était opposé, tandis que l’ex-ministre Lawrence Cannon y était favorable.

Mais puisque M. Charest et le député Gérard Deltell ont tous deux décidé de passer leur tour, les bleus du Québec devront choisir — parmi les candidats vedettes prétendus pour l’instant — entre Peter MacKay et les députés Pierre Poilievre et Erin O’Toole. M. Poilievre figure parmi les favoris de plusieurs membres du caucus québécois, car il est bilingue, est originaire de l’Alberta et pourrait donc incarner la réconciliation nationale.

Le Parti conservateur pondère les votes de ses membres afin que chacune des circonscriptions ait un poids égal de 100 points, ce qui fait que le Québec compte pour 23 % du vote national.