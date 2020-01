Jean Charest ne sera pas candidat dans la course à la direction du Parti conservateur

Jean Charest ne sera pas candidat à la direction du Parti conservateur du Canada.

L’ex-premier ministre du Québec en a fait l’annonce lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada qui doit être diffusée mardi, à 17 h.

La société d’État a toutefois diffusé dès 14 h 30 l’extrait de l’entrevue où il affirme qu’il a décidé de ne pas se présenter.

M. Charest y affirme avoir beaucoup réfléchi et consulté avant de conclure que l’occasion n’était pas propice, selon son analyse.

Jean Charest, qui était chef du Parti progressiste-conservateur du Canada avant de devenir chef du Parti libéral du Québec en 1998, estime que les règles de la course au leadership « sont très serrées » et ont été écrites pour favoriser les candidats déjà au sein du parti. Il juge que les échéanciers « très serrés » ne permettent pas de recruter de nouveaux membres et mettre sur pied une organisation nationale.

Par ailleurs, il se montre très critique envers le parti lui-même qui, selon lui, « a beaucoup changé depuis 1998 ». Sans préciser lesquels, il note qu’il y a « des sujets sur lesquels [il a] un certain nombre de principes qui n’ont pas changé », bien qu’il reconnaisse du même souffle qu’une course à la direction est faite, justement, pour donner une direction à un parti.

Par ailleurs, il évoque une vie familiale heureuse et une vie professionnelle très active qui le comblent pour tirer un trait sur cette possibilité pour l’instant.

M. Charest dit toutefois souhaiter de voir une véritable « alternative nationale au Parti libéral du Canada », estimant que, « pour l’avenir du Canada, il faut absolument avoir des partis politiques qui sont enracinés dans chacune des régions ».