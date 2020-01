Stephen Harper quitte ses fonctions au sein du fonds du Parti conservateur

L’ancien premier ministre Stephen Harper a quitté ses fonctions au conseil d’administration du bras financier du Parti conservateur, mais affirme qu’il a toujours l’intention de jouer un rôle auprès du parti.

M. Harper a publié un commentaire sur son compte Twitter, remerciant le fonds conservateur pour son travail acharné et affirmant que ses efforts ont été « sans précédent » au fil des ans.

I thank Irving Gerstein & Directors of Conservative Fund Canada for their hard work over the years. Their record of fundraising & expenditure management has been unparalleled in federal politics, w/ issues managed quickly & professionally. It has been a pleasure to serve w/ them.