Peter MacKay dans la course à la direction du Parti conservateur

Le suspense a assez duré pour Peter MacKay. L’ex-ministre conservateur confirme qu’il sera candidat à la succession d’Andrew Scheer. Une annonce qui survient alors que Stephen Harper se préparerait à bloquer la route à Jean Charest.

« J’y vais ! Restez à l’écoute », a-t-il annoncé sur Twitter mercredi après-midi.

J'y vais! Restez à l'écoute. — Peter MacKay (@PeterMacKay) January 15, 2020

M. MacKay sentait la pression de préciser ses intentions et a donc souhaité « donner un signal », a-t-on indiqué dans son entourage. Il annoncera officiellement le lancement de sa campagne à la chefferie la semaine prochaine, en Nouvelle-Écosse.

Conservateur de longue date, Peter MacKay avait quitté la politique fédérale à quelques mois de l’élection de 2015 en prétextant vouloir passer davantage de temps avec sa famille. Son épouse Nazanin Afshin-Jam – une militante dans le domaine des droits de la personne – était à l’époque enceinte de la deuxième de leurs trois enfants.

M. MacKay a été ministre de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères au sein du cabinet de l’ancien premier ministre Stephen Harper. Il a été député de Nouvelle-Écosse de 1997 à 2015.

Il avait aussi précédemment dirigé le Parti progressiste-conservateur et a été un artisan de sa fusion avec l’Alliance canadienne, en 2004, qui a donné naissance au Parti conservateur.

Harper veut contrer Charest

Le magazine Maclean’s a par ailleurs rapporté mercredi que M. Harper avait démissionné soudainement de son poste de président du Fonds conservateur – bras financier du parti qui mène ses levées de fonds.

L’ancien premier ministre aurait pris cette décision afin de se libérer de toute obligation d’impartialité dans la course à la chefferie et, surtout, pour pouvoir bloquer la campagne de Jean Charest.

Les deux hommes se sont côtoyés lorsqu’ils dirigeaient le Canada et le Québec. M. Charest avait enragé M. Harper lorsqu’il a recyclé les sommes versées par Ottawa pour corriger le déséquilibre fiscal en baisses d’impôt pour les Québécois. M. Harper n’avait pas non plus digéré les nombreuses motions unanimes de l’Assemblée nationale blâmant son gouvernement lorsque M. Charest était à la tête du gouvernement québécois.

Mais surtout, Stephen Harper craint désormais que Jean Charest ne veuille faire du Parti conservateur un parti au programme politique trop à l’image du Parti libéral du Québec, selon les informations du Devoir.

Jean Charest devrait préciser s’il sera candidat à la chefferie du Parti conservateur d’ici quelques jours.