La course à la direction du Parti conservateur débutera lundi

La course à la direction du Parti conservateur débutera officiellement lundi.

Le parti a maintenant établi et publié les règles de cette course, qui incluent des frais d’inscription non remboursables de 200 000 $.

Les candidats à la direction auront également besoin de 3000 signatures d’appuis de la part des membres du parti.

Les candidats ont jusqu’au 27 février pour s’inscrire et auront jusqu’au 25 mars pour répondre aux exigences afin d’être entièrement approuvés.

La course au leadership a commencé officieusement à la mi-décembre, lorsque l’actuel chef Andrew Scheer a annoncé qu’il démissionnerait dès que son remplaçant aurait été choisi.

Les membres du parti éliront leur nouveau chef le 27 juin lors d’un congrès à Toronto.