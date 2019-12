Rencontre entre les ministres des Finances: les provinces n’ont pas toutes les mêmes attentes

Les ministres des Finances des provinces et territoires semblaient divisés avant la réunion de mardi à Ottawa avec leur homologue fédéral, qui a déjà prévenu que peu de décisions concrètes seraient prises.



Alors que les provinces dépendantes de leurs ressources naturelles, comme l’Alberta, souhaitent un assouplissement du programme de stabilisation fiscale, les autres aimeraient une augmentation des transferts fédéraux en santé.



Le programme de stabilisation fiscale est plus facile à modifier que le complexe programme de péréquation; or, des modifications pourraient valoir des milliards pour les provinces dont les finances ont été durement touchées par la baisse des cours du pétrole.



Le programme de stabilisation fiscale fournit une aide financière aux provinces confrontées à une baisse soudaine, d’une année à l’autre, de leurs recettes hors ressources, mais l’argent disponible pour les provinces admissibles est plafonné à 60 $ par habitant. Le ministre albertain des Finances, Travis Toews, soutient que ces règles ont laissé l’Alberta se débrouiller toute seule face à un déficit budgétaire qui résulte de l’effondrement des prix du pétrole.



Avant d’assister à un souper de travail avec ses homologues, lundi soir, le ministre fédéral, Bill Morneau, a reconnu que le programme de stabilisation, qui n’a pas été modifié depuis 24 ans, mérite quelques ajustements dans le calcul des paiements.



« Ces calculs sont dépassés et ne reflètent plus les priorités des provinces, en particulier les provinces productrices de ressources naturelles », a déclaré de son côté le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne.



Transferts fédéraux en santé Pendant ce temps, les ministres d’autres provinces moins centrées sur les ressources — dont le Québec, l’Ontario, le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard — priorisent d’abord et avant tout une augmentation des transferts fédéraux pour les soins de santé.



Le ministre Morneau ne s’étonne pas que les provinces demandent plus de financement lors de cette rencontre annuelle. Il a toutefois laissé entendre que son gouvernement ne s’engagerait pas, à court terme, à dépenser davantage pour le programme de stabilisation fiscale.



Aucun des participants à la rencontre de mardi matin n’a par ailleurs exprimé de vives inquiétudes au sujet des déficits budgétaires du gouvernement fédéral annoncés la veille: les provinces croient plutôt qu’Ottawa a maintenant plus de marge de manoeuvre pour les aider.



Les chiffres publiés lundi montrent que le déficit fédéral devrait atteindre 26,6 milliards au cours de cet exercice, contre une prévision de 19,8 milliards au printemps dernier. Le déficit devrait se creuser davantage à 28,1 milliards en 2020-2021, pour ensuite diminuer de façon progressive jusqu’à atteindre 11,6 milliards en 2024-2025, selon les estimations du gouvernement fédéral dans sa mise à jour économique.