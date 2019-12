Ottawa prévoit des déficits encore plus importants

Les déficits fédéraux continuent d’être revus à la hausse. La mise à jour économique du ministre des Finances prévoit des déficits encore plus importants que prévu dans son dernier budget et ne précise toujours pas de date de retour à l’encre noire. Le gouvernement plaide que la raison en est sa plus récente baisse d’impôt, mais aussi les obligations de retraite aux fonctionnaires qui risquent de coûter plus cher. L’opposition, elle, rétorque que le ministre Bill Morneau est un piètre gestionnaire des fonds publics.

« Nous proposons d’augmenter notre déficit avec des investissements supplémentaires, parce que nous savons que continuer d’investir a un impact positif sur notre économie et pour les Canadiens », a fait valoir M. Morneau en présentant sa mise à jour économique lundi.

Le déficit projeté y est désormais de 26,6 milliards pour l’année en cours (contre 19,8 milliards prévus dans le budget 2019) et de 28,1 milliards en 2020-2021 (plutôt que 19,7 milliards). Le gouvernement prévoit que le déficit diminue quelque peu pour les années subséquentes et qu’il se chiffre à 16,3 milliards en 2023-2024 (contre 9,8 milliards prévus dans le dernier budget).

L’énoncé budgétaire stipule que cette variation « est largement attribuable à une hausse des charges liées aux réévaluations actuarielles des régimes de retraite des employés et à d’autres avantages sociaux futurs ». Le différentiel entre le déficit prévu au dernier budget et celui qui est maintenant projeté pour les prochaines années est effectivement attribuable, en majorité, à ces obligations réévaluées. Mais à compter de 2023, le gouvernement aura achevé sa baisse d’impôt progressive et celle-ci sera désormais responsable de la majorité de cette hausse du déficit puisqu’elle coûtera 6 milliards par année au Trésor fédéral.

26,6 milliards C’est la nouvelle évaluation du déficit pour l’année en cours.

« Mais cette baisse d’impôt viendra en aide à 20 millions de Canadiens et c’est important. Cela remettra des sommes importantes d’argent dans les poches des contribuables et dans l’économie », a fait valoir le ministre, pour défendre sa décision d’augmenter progressivement le montant de base exempté d’impôt à 15 000 $.

Les libéraux avaient déjà corrigé leurs projections budgétaires cet été, en présentant leur programme électoral, et revu leurs déficits à la hausse. Le programme électoral prédisait des déficits de 93,9 milliards, de 2020-2021 à 2023-2024. La mise à jour économique prévoit désormais des déficits de 84,9 milliards sur cette même période de quatre ans. Mais hormis la réduction d’impôt, l’énoncé fiscal de lundi ne comptabilise aucune des autres coûteuses promesses libérales. Le document ne précise pas non plus de date de retour à l’équilibre budgétaire. Ce qui fait dire à l’opposition que le gouvernement de Justin Trudeau a perdu le contrôle des finances fédérales.

Une récession en vue ?

Le conservateur Pierre Poilievre a accusé les libéraux d’avoir enfreint deux de leurs promesses d’il y a quatre ans : le déficit n’aura pas été modeste, comme promis en 2015, et, si le ratio de la dette par rapport au PIB continue bel et bien de diminuer, le point de départ de ce calcul a été rehaussé.

« On ne peut pas faire confiance aux promesses de Bill Morneau parce que tout ce qu’il dit est faux. Ses promesses sur le déficit et la croissance sont déjà contredites par la réalité », a raillé M. Poilievre, en brandissant le spectre d’une récession. « On ne sait pas s’il va y avoir une récession, mais on sait une chose : s’il y en a une, ce sera une récession créée au Canada par les décisions des libéraux », a-t-il dit.

Le ministre a rejeté cette éventualité, en affirmant que les économistes du secteur privé prédisent tous, au contraire, de la croissance économique. « Aucun d’entre eux ne prédit une récession », a rétorqué M. Morneau.

Le bloquiste Gabriel Ste-Marie a évalué que la situation était « moins dramatique que ce que disent les conservateurs ». Il juge néanmoins « préoccupant » que les déficits continuent d’augmenter. Mais il attend de voir le budget du printemps prochain avant de s’alarmer, car le gouvernement pourrait y prévoir de nouvelles sources de revenus en instaurant, par exemple, la taxation promise des géants du Web.

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique auraient préféré que le gouvernement présente quelques nouvelles mesures dans son énoncé économique, plutôt que de procéder à une simple mise à jour de l’état de ses finances. « Cette mise à jour économique automnale est simplement inadéquate et décevante », a déploré le néodémocrate Peter Julian.

Le Bloc a quant à lui dénoncé le fait que les transferts aux provinces en santé n’aient pas été bonifiés, comme le réclamaient Québec et ses consoeurs. L’augmentation du transfert se chiffrera à 3,7 % pour l’année 2020, alors que les provinces réclament une hausse annuelle de 5,2 %.

« On va considérer leur avis, mais en même temps, on doit considérer l’ensemble de la situation [économique] », a indiqué le ministre Morneau en point de presse, à quelques heures du début de ses rencontres avec ses homologues provinciaux à Ottawa.

Les chambres de commerce ont dit partager les critiques des conservateurs.

La Fédération des chambres de commerce du Québec a déploré « l’absence d’un plan de résorption réaliste du déficit budgétaire » dans l’énoncé de lundi, de même qu’une « absence de contrôle des dépenses du gouvernement », en s’inquiétant elle aussi d’un risque de récession.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour sa part estimé que l’énoncé « laisse s’installer une perception de déficit perpétuel et de laxisme fiscal au niveau fédéral ».