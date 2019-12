Taxe carbone: le gouvernement albertain plaide son cas devant la Cour d’appel provinciale

Il y a environ un an, le chef du Parti conservateur uni de l’Alberta se tenait devant plusieurs centaines de ses partisans et qualifiait la taxe fédérale sur le carbone d’un acte de « masochisme économique », s’engageant à faire tout en son pouvoir pour la combattre s’il était élu premier ministre.

Jason Kenney a bel et bien remporté l’élection provinciale du printemps dernier, et les avocats du gouvernement albertain doivent plaider dès lundi devant la Cour d’appel de la province qu’il devrait également remporter sa bataille juridique.

Il s’agit d’une « intrusion injustifiée » dans un champ de compétence provinciale qui « mine la structure fondamentale de notre système constitutionnel », peut-on lire dans le plaidoyer écrit de la province.

Deux autres cours d’appel provinciales ont déjà rejeté ces arguments. L’Ontario et la Saskatchewan ont perdu leur propre contestation de la taxe fédérale sur le carbone, bien qu’aucun des deux jugements n’ait été unanime.

Le professeur de droit à l’Université de l’Alberta Eric Adams estime qu’il est peu probable que l’Alberta obtienne pour sa part gain de cause. Mais s’il y a un juge dissident, cela pourrait renforcer la cause du gouvernement de Jason Kenney devant la Cour suprême du Canada, qui a déjà prévu d’entendre les appels de l’Ontario et de la Saskatchewan en janvier.

« S’ils ne gagnent pas, ils espèrent un avis de certains juges qui confère du poids et de la crédibilité, et peut-être une nouvelle perspective à ajouter aux opinions dissidentes qui ont déjà été rendues en Saskatchewan et en Ontario », explique M. Adams.

Ottawa soutient pour sa part que la clause de paix, d’ordre et de bon gouvernement de la Constitution lui donne le pouvoir de légiférer sur des questions d’intérêt national. L’établissement de standards minimaux sur les émissions de gaz à effet de serre est une préoccupation nationale à laquelle seul le gouvernement fédéral peut répondre, fait-on valoir.

L’Alberta objecte que le recours à cette clause est une expansion injustifiée d’un pouvoir fédéral qui, dans le passé, a été utilisé avec parcimonie.

Peu de temps après sa victoire électorale, Jason Kenney a aboli la taxe sur la consommation d’essence instaurée par le précédent gouvernement néo-démocrate. Il a plutôt établi une taxe de 30 $ la tonne sur les émissions de carbone des grandes industries. Le gouvernement de Justin Trudeau a accordé la note de passage à cette taxe plus tôt ce mois-ci.