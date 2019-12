Trudeau à Londres pour aborder des questions clés pour l’avenir de l’OTAN

La Turquie et Moscou

Le premier ministre Justin Trudeau s’est envolé pour Londres, lundi, où il passera les prochains jours à essayer de donner un coup de pouce à l’OTAN face à des questions existentielles concernant son avenir — tout en défendant l’engagement du Canada à l’égard de l’alliance militaire.Les dirigeants des 29 États membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) se réunissent à Londres cette semaine pour marquer le 70e anniversaire de l’« Alliance atlantique », créée au début de la guerre froide pour défendre l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest contre l’Union soviétique.Plus récemment, l’OTAN a déployé des troupes en Afghanistan, a renversé le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, a patrouillé au large de la Corne de l’Afrique pour lutter contre les pirates maritimes et a mis en place une ligne de défense en Europe de l’Est contre les agressions russes. Le Canada a participé à tous ces efforts et à bien d’autres, notamment au commandement d’une mission de formation militaire de l’OTAN en Irak et à la mise à disposition d’avions de combat pour patrouiller l’espace aérien roumain et de frégates pour patrouiller en Méditerranée et en mer Noire.L’OTAN a toutefois fait face aussi à des pressions ces dernières années, alors que les pays membres se demandaient comment traiter la Russie et la Chine, et que le président américain Donald Trump soulevait des questions sur l’engagement de Washington à l’égard de l’alliance militaire.Le mois dernier, le président français, Emmanuel Macron, a lancé un pavé dans la mare lorsqu’il a laissé tomber en entrevue qu’« on est en train de vivre la mort cérébrale de l’OTAN », en raison d’un manque de coordination et de communication entre ses membres. Il citait en particulier le retrait militaire américain du nord-est de la Syrie et l’invasion ultérieure de la région par la Turquie — sans aucune consultation avec les autres membres de l’OTAN.Des discussions ont également eu lieu au sujet des budgets militaires des pays membres, alors que le président Trump pressait les alliés européens — et le Canada — à augmenter leurs dépenses.La Chine devrait également occuper une place importante dans les discussions cette semaine à Londres, au moment où ce pays prend davantage de place dans ce coin du globe et dans le monde — et à cause des pressions américaines sur le Canada et d’autres pays pour qu’ils ferment les portes de leurs réseaux 5G au géant chinois Huawei.L’alliance est également en désaccord sur le meilleur moyen de composer avec la Russie, certains membres suggérant davantage de dialogue alors que d’autres, comme le Canada, adoptent une ligne dure face aux actions de Moscou en Ukraine, notamment. Par ailleurs, la Turquie, qui est membre de l’OTAN, se rapproche de Moscou sous la présidence de plus en plus autocratique de Recep Erdogan, ce qui suscite également des inquiétudes. La Turquie, qui relie l’Europe à l’Asie et au Moyen-Orient, occupe une position stratégique importante pour l’OTAN et le monde.Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé la semaine dernière qu’« ensemble, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent la moitié de la puissance économique mondiale et de la puissance militaire mondiale ».« En période d’incertitude, nous avons besoin d’institutions multilatérales fortes comme l’OTAN. Nous devons donc continuer à les renforcer chaque jour. Pour assurer la sécurité de tous nos citoyens. »C’est un message que M. Trudeau devrait relayer, cette semaine à Londres. Par contre, de hauts responsables du gouvernement canadien ont laissé entendre que le premier ministre ne devrait pas faire d’annonces particulières avant son retour au Canada mercredi soir — juste à temps pour la reprise des travaux au Parlement jeudi.Compte tenu de son importance relative et de sa position plutôt isolée juste au nord des États-Unis, on croit à Ottawa que le Canada, pour assurer sa sécurité, a avantage à ce que l’alliance non seulement survive, mais qu’elle s’adapte et se positionne de manière à faire face aux menaces d’aujourd’hui et de demain.M. Trudeau va également vanter les nombreuses contributions du Canada dans les opérations de l’OTAN — des dépenses militaires qui représentent 1,31 % du produit intérieur brut, soit moins que l’objectif convenu par l’OTAN de 2,0 %. Le gouvernement rappelle inlassablement, par contre, que le Canada dirige un groupement tactique en Lettonie et fournit des instructeurs militaires en Irak, des avions de combat en Roumanie et une frégate en Méditerranée.