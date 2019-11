Doug Ford rencontrera Justin Trudeau à Ottawa vendredi

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, rencontrera vendredi à Ottawa le premier ministre Justin Trudeau.

M. Ford a également annoncé jeudi la création au sein de son cabinet d’un Conseil des relations fédérales-provinciales, qu’il présidera.

Le premier ministre a indiqué que plusieurs ministres clés feront partie de ce conseil et travailleront avec leurs homologues fédéraux sur des priorités telles que l’infrastructure, les soins de santé et la croissance économique.

M. Trudeau a nommé mercredi 17 élus de l’Ontario à son conseil des ministres, soit près de la moitié du nouveau cabinet de 36 ministres.

Le gouvernement Ford a déjà indiqué que ses priorités consisteraient notamment à demander une hausse des paiements du Transfert canadien en matière de santé, à éliminer les formalités administratives et les obstacles au commerce interprovincial, et à attirer les investissements internationaux dans toutes les régions de l’Ontario.

Le Conseil des relations fédérales-provinciales comprendra également la ministre de la Santé, Christine Elliott, la ministre des Transports et ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, le ministre des Finances, Rod Phillips, le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, la ministre de l’Infrastructure, Laurie Scott, et le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli.