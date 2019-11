Le nouveau cabinet Trudeau est formé

C’est un conseil des ministres qui reflète les tensions de la fédération — et le statut de son gouvernement minoritaire — qu’a composé Justin Trudeau mercredi. Le cabinet est paritaire, intègre sept nouveaux-venus et fait une place de choix aux Québécois.

Assermenté mercredi, le nouveau cabinet compte 36 membres (contre 30 il y a quatre ans). Prenant acte des résultats du 21 octobre, M. Trudeau a aussi réservé un rôle de choix à deux députés issus de régions où les libéraux ont reculé: l’ancien ministre Jim Carr sera le «représentant spécial du premier ministre pour les Prairies», alors que Pablo Rodriguez a de son côté été nommé lieutenant du Québec. Il occupera aussi les névralgiques fonctions de leader parlementaire.

Pour mieux comprendre Le nouveau conseil des ministres de Justin Trudeau en un coup d'oeil

Après s’être distinguée aux Affaires étrangères, Chrystia Freeland se fait confier l’épineux mandat des Affaires intergouvernementales — cela dans le contexte de vives dissensions entre les provinces de l’Ouest et Ottawa. Mme Freeland sera aussi vice-première ministre, rôle qui n’était plus occupée depuis 2006.

Parmi les promotions les plus significatives, on retrouve plusieurs Québécois: Jean-Yves Duclos au Conseil du Trésor, François-Philippe Champagne aux Affaires étrangères, Steven Guilbeault au Patrimoine canadien (même s’il était attendu par certains à l’Environnement et au Changement climatique, où Jonathan Wilkinson a été nommé), Marc Miller aux Services aux Autochtones et Mélanie Joly au Développement économique et aux Langues officielles (elle détenait déjà ce deuxième volet).

Plusieurs ministres conservent les fonctions qu’ils occupaient avant les élections, ce qui assurera une certaine stabilité dans le contexte d’un gouvernement minoritaire: Bill Morneau aux Finances; David Lametti à la Justice et comme procureur général du Canada (il y avait été nommé dans la foulée de l’affaire Wilson-Raybould); Carolyn Bennett aux Relations Couronne-Autochtones; Marie-Claude Bibeau à l’Agriculture; Marc Garneau aux Transports; Diane Lebouthillier au Revenu national; Lawrence MacAulay aux Anciens Combattants; et Harjit Sajjan à la Défense nationale.

Parmi les autres nominations importantes, on remarque celle de Bill Blair à la Sécurité publique et à la Protection civile, de Marco Mendicino à l’Immigration, aux Réfugiés et à la Citoyennete, de Mona Fortier dans un nouveau ministère dédié à la Prospérité de la classe moyenne, de Catherine McKenna à l’Infrastructure et aux Collectivités, ou de Seamus O’Regan aux Ressources naturelles.

Femmes

Si le cabinet est paritaire — un précédent établi par Justin Trudeau en 2015 —, les femmes sont peu visibles dans les postes les plus prestigieux: les Affaires étrangères, le Conseil du Trésor, la Justice, les Finances, les Transports, l'Environnement seront tous dirigés par des hommes.

Chrystia Freeland, Catherine McKenna, Anita Anand (Services publics), Carla Qualtrough (Emploi), Patty Hajdu (Santé), Filomena Tassi (Travail), Karina Gould (Développement international) et Mary Ng (Commerce international) seront les principales tête d'affiche féminines du gouvernement, avec Marie-Claude Bibeau et Mélanie Joly.

Joyce Murray (du Conseil du Trésor au Gouvernement numérique), Ginette Petitpas Taylor (qui était ministre de la Santé, mais se retrouve whip adjointe), Kirsty Duncan (ex-ministre des Sciences qui devient leader adjointe) et Bardish Chagger (qui était leader parlementaire et devra se contenter d'un rôle plus mineur à la Diversité, l’Inclusion et la Jeunesse) reculent toutes dans la hiérarchie. Maryam Monsef demeure quant à elle ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, mais on lui retire le Développement international pour lui confier le Développement économique rural.

Le communiqué dévoilant la composition du conseil précise aussi que le gouvernement «apportera un soutien aux nouveaux portefeuilles» créés mercredi. Dans les faits, ce sont cinq femmes qui occupent ces nouveaux postes, et qui seront donc «appuyées» par d'autres ministères.

Au total, le cabinet compte 17 ministres de l'Ontario, et 10 du Québec.