Le Québec prendra du galon au nouveau conseil des ministres de Justin Trudeau

Justin Trudeau souhaite démontrer, avec son nouveau conseil des ministres, qu’il prend acte des résultats électoraux du mois dernier. Les Québécois prendront du galon au sein de son équipe. Et les préoccupations des provinces de l’Ouest seront entendues.

Le nouveau cabinet Trudeau, qui sera assermenté à Rideau Hall ce mercredi après-midi, sera de nouveau paritaire et il comptera quelques membres de plus que le précédent (34 ministres). Au lendemain du scrutin fédéral du 21 octobre, le premier ministre disait avoir entendu le message qui lui avait été envoyé par les électeurs canadiens. Aux Québécois, qui ont envoyé presque autant de députés bloquistes que de libéraux à Ottawa, M. Trudeau tentera de démontrer que leur voix nationaliste peut être représentée au sein d’un gouvernement libéral.

Les ministres québécois Mélanie Joly et François-Philippe Champagne devraient donc monter en grade, selon nos informations. M. Champagne deviendrait le chef de la diplomatie canadienne et serait nommé ministre des Affaires étrangères, selon Radio-Canada. Mme Joly se verra quant à elle récompensée pour son travail de terrain lors de la campagne électorale, au cours de laquelle elle a prêté main-forte à de nombreux candidats tant en faisant du porte-à-porte qu’en contribuant à leur financement.

L’environnementaliste et candidat-vedette des libéraux Steven Guilbeault fera, quant à lui, son entrée au conseil des ministres par la grande porte : comme ministre du Patrimoine.

Si certains le voyaient déjà au ministère de l’Environnement, c’est plutôt le Britanno-Colombien Jonathan Wilkinson qui y serait nommé.

Les anciens collègues de M. Guilbeault sont déçus. « Si c’est vrai, c’est comme si on giflait tous ceux et celles qui ont cru que la présence de Steven Guilbeault au PLC pourrait faire une différence », a déploré sur Facebook Laure Waridel, avec qui le futur ministre a cofondé Équiterre. Karel Meyrand, de la Fondation David-Suzuki, s’est lui aussi dit déçu. « À l’heure de l’urgence climatique, on laisse le meilleur marqueur sur le banc en tirs de barrage », a-t-il réagi.

En coulisses, on explique cependant que de confier le ministère de l’Environnement à M. Guilbeault — lui qui a milité toute sa vie et qui s’oppose ouvertement à l’oléoduc Trans Mountain — aurait été mal reçu dans le reste du pays. « Compte tenu des tensions avec les provinces de l’Ouest, sa nomination à l’Environnement aurait été perçue comme une gifle, voire une déclaration de guerre », observe une source, qui note que, en siégeant au conseil des ministres, l’environnementaliste pourra néanmoins partager son expertise. Selon nos sources, M. Guilbeault n’avait fait aucune demande au premier ministre — ou reçu de promesse formelle au moment de se joindre à la campagne libérale.

Novice en politique, M. Guilbeault aura beaucoup de pain sur la planche au Patrimoine, puisqu’il devra mettre en place le cadre réglementaire de taxation des géants du web, finaliser l’aide aux médias et réviser les lois sur la radiodiffusion, les télécommunications et le droit d’auteur.

M. Wilkinson a grandi en Saskatchewan et il a œuvré pendant 20 ans au sein d’entreprises spécialisées dans les technologies vertes. Il a été secrétaire parlementaire de la ministre sortante de l’Environnement, Catherine McKenna, pendant trois ans, avant d’être nommé ministre des Pêches et Océans l’an dernier.

Gérer provinces et opposition

Un autre Québécois se verra confier un rôle clé au sein du nouveau cabinet : Pablo Rodriguez sera nommé leader en Chambre du gouvernement.

S’il s’agit souvent d’un poste de l’ombre, qui coordonne l’agenda législatif en Chambre, la tâche sera toute autre en contexte minoritaire puisqu’il faudra savoir donner la réplique à l’opposition aux Communes tout en parvenant à collaborer avec les partis pour s’assurer de faire avancer les priorités du gouvernement. M. Rodriguez était whip du gouvernement avant d’être nommé ministre du Patrimoine l’an dernier ; il connaît donc bien les règles parlementaires puisqu’il était alors responsable de s’assurer que les troupes libérales soient présentes pour voter.

Justin Trudeau devra en outre naviguer dans un contexte de relation trouble avec les provinces de l’Ouest. Faute d’élus en Alberta et en Saskatchewan, le premier ministre confiera le portefeuille des Affaires intergouvernementales à Chrystia Freeland, selon nos informations. Née en Alberta, Mme Freeland a reçu de nombreux éloges pour son travail de diplomatie à l’international, et surtout avec les États-Unis, avec qui elle a renégocié l’accord de libre-échange nord-américain en tant que ministre des Affaires étrangères.

Avec Guillaume Bourgault-Côté