Les environnementalistes en colère de voir Guilbeault au Patrimoine

Coulée lundi soir, la nouvelle que Steven Guilbeault ne sera pas nommé ministre de l’Environnement par Justin Trudeau, mercredi, a fait beaucoup réagir.

Le choix de se priver de l’expertise de M. Guilbeault en changements climatiques a été dénoncé par les environnementalistes.

À la Fondation David Suzuki, par exemple, on s’est dit très déçu.

Karel Mayrand y voit une tentative d’apaisement de l’Alberta qui n’annonce rien de bon pour la suite des choses.

« On va cacher Steven Guilbeault au Patrimoine. […] Si on n’est même pas capable de nommer un écologiste au ministère de l’Environnement, je me demande […] quel courage ce gouvernement-là va avoir quand ça va être le temps de prendre des décisions difficiles pour les changements climatiques », a-t-il argué au cours d’une entrevue téléphonique.

Le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green, n’a pas été plus tendre à l’égard du premier ministre Trudeau.

« On envoie un message clair aux pollueurs du pays : relaxez ! Guilbeault n’est pas aux commandes », a-t-il lancé en entrevue téléphonique.

Sur les médias sociaux, on a multiplié les commentaires ironiques, d’un mème de Greta Thunberg qui répète: how dare you ? ! en boucle, aux nombreux reproches faits avec ou sans humour. « Ne pas mettre Steven Guilbeault à l’environnement, c’est comme faire jouer Carey Price à l’aile droite », s’est plaint, par exemple, un abonné de Twitter.