Le sénateur Jean-Guy Dagenais quitte le caucus conservateur

Le chef conservateur Andrew Scheer perd l’un de ses sénateurs québécois, déçu par le résultat des élections dans la province.



Jean-Guy Dagenais quitte le caucus conservateur pour siéger avec le Groupe des sénateurs canadiens (GSC), un nouveau groupe au Sénat formé au début du mois. Il en a fait l’annonce par voie de communiqué de presse lundi matin.



M. Dagenais était l’un des rares conservateurs à avoir critiqué le leadership de M. Scheer à visage découvert dans les médias dans les dernières semaines. Il pense que les convictions religieuses du chef conservateur ont miné les chances des candidats conservateurs au Québec.



En entrevue avec La Presse canadienne, M. Dagenais admet que ses prises de position publiques ont dérangé certains conservateurs, qui auraient mieux aimé qu’il se taise. En quittant le caucus conservateur, il pense qu’il pourra s’exprimer « plus librement ».



Sa liberté de parole retrouvée, il ne mâche pas ses mots pour critiquer le choix du bureau de M. Scheer d’avoir nommé l’ancien ministre John Baird pour mener un travail d’analyse à la suite des résultats de l’élection. « Je ne suis pas certain que M. Baird comprend très bien les intérêts des Québécois », dit-il.



Les causes des difficultés au Québec sont claires, renchérit M. Dagenais. « Il me semble que ce n’est pas dur à comprendre, là. C’était le débat [de TVA] en français et les tergiversations sur l’avortement », poursuit-il.



Le sénateur, qui parrainait quatre candidates conservatrices pendant la campagne électorale, soutient que certaines d’entre elles se faisaient « claquer la porte » en plein visage par les électeurs après ce premier débat en français, où M. Scheer a eu du mal à expliquer sa position personnelle sur l’avortement.



Le chef conservateur a finalement admis qu’il était personnellement « pro-vie », mais qu’il voterait contre toute tentative de son parti de rouvrir le débat sur l’avortement.



M. Dagenais avait pris la décision de siéger comme sénateur non affilié dès le lendemain du premier bilan du parti après l’élection. Le caucus avait alors voté contre une résolution permettant de se donner le pouvoir de défaire M. Scheer de ses fonctions.



Il dit avoir été agréablement surpris de constater qu’un nouveau groupe se constituait au Sénat et a demandé à s’y joindre. « Des fois, je ne crois pas au Bon Dieu, mais là, il était bon avec moi », résume-t-il.



Le GSC s’est réjoui de l’adhésion de M. Dagenais à leur nouveau groupe dans un bref communiqué de presse et a confirmé l’adhésion du sénateur d’affiliation libérale, Percy Downe, de l’Île-du-Prince-Édouard.



Avec ces nouveaux changements, le Groupe des sénateurs indépendants (GSI) compte maintenant 51 membres, les conservateurs 24, le GSC 13, le Groupe progressiste du Sénat 8 et les non affiliés sont au nombre de quatre.