Pascal Bérubé invite l’Alberta et le Manitoba à se mêler de leurs affaires

L’Alberta et le Manitoba devraient se mêler de leurs affaires et cesser de s’en prendre à la Loi sur la laïcité de l’État, selon le chef parlementaire du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé. Il commentait dimanche l’intention de l’Alberta de rapatrier des pouvoirs du gouvernement fédéral, à l’instar du Québec, pour gagner en autonomie.

« Chacune des provinces fait ses demandes, nous ça nous va, a-t-il affirmé. Ce que moi je n’aime pas, c’est quand le premier ministre du Manitoba, le premier ministre de l’Alberta vont à Ottawa ou font des demandes en disant surveiller donc la loi 21, ça n’a pas de sens. »

« Qu’ils se mêlent de leurs affaires, a-t-il ajouté. Ça n’a aucun sens ! Est-ce que ça va changer leur vie ? Ça ne s’appliquera pas à Flin Flon, Manitoba, puis à Whitehorse, Yukon. Moi le Manitoba, je n’y pense pas. Je leur demande de faire la même chose pour le Québec. »

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, a rencontré son homologue fédéral Justin Trudeau à Ottawa la semaine dernière et en a profité pour aborder l’interdiction des signes religieux pour certains employés de l’État québécois. Il a qualifié la Loi sur la laïcité de l’État d’« inutile et de dangereuse » et estime qu’elle contribue à « l’érosion des droits des gens ».

Le premier ministre albertain Jason Kenney a révélé samedi qu’il allait s’inspirer du Québec pour exiger davantage de pouvoirs du gouvernement fédéral. Il veut notamment créer une agence du revenu albertaine, jouer un rôle dans la négociation d’ententes internationales et demande un droit de retrait avec compensation de programmes fédéraux, comme celui de l’assurance médicament promis durant la campagne électorale fédérale.

« S’il veut faire le débat sur la péréquation, nous on est prêt à le faire, mais on ne va pas calculer seulement cette année, a indiqué Pascal Bérubé lorsqu’une journaliste lui a demandé si, comme indépendantiste, il avait un conseil à donner à M. Kenney. Depuis le début de la constitution canadienne, on va calculer ce que le Québec envoie à Ottawa et ce qu’il reçoit. »

M. Bérubé doit prononcer un discours en fin d’après-midi avant la clôture du congrès extraordinaire du PQ qui vise à remettre l’indépendance au coeur de son action politique.