Trudeau n’est pas convaincu de se doter d’un lieutenant québécois

Justin Trudeau se donne encore deux semaines pour décider s’il se dote ou non d’un lieutenant pour le Québec. Mais déjà, plusieurs de ses députés soulignent qu’il est nécessaire d’accroître la présence québécoise dans l’entourage du chef pour mieux être au diapason de la population de la province.

C’est un message qui est revenu souvent de la part des députés libéraux jeudi alors qu’ils se réunissaient à Ottawa, pour une première fois depuis l’élection, en présence de leurs collègues tombés au combat le 21 octobre dernier.

« Il faut renforcer la présence de Québécois ici, à Ottawa, dans les cercles décisionnels et ça va se faire », a indiqué Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier et coprésident de la campagne du Parti libéral du Canada (PLC).

Le message est similaire du côté d’Anthony Housefather, député de Mont-Royal : « c’est très important que le Québec soit bien représenté dans le bureau du premier ministre et dans les bureaux des différents ministres. C’est très important de renforcer cela. »

Le ministre Francois-Philippe Champagne a aussi soutenu que l’élection était porteuse d’un « message clair ». « Il faut prendre les intérêts, enjeux et priorités du Québec et les mettre de l’avant. »

Marc Garneau a pour sa part souligné que le PLC n’a pas dû bien lire ce qui se produisait sur le terrain au Québec. « Au Québec, il y a quatre ou cinq mois, on ne voyait pas venir la montée du Bloc et on doit tirer des leçons de cela. »

Personne n’a ouvertement invité le chef à nommer un lieutenant québécois, préférant laisser M. Trudeau choisir le meilleur moyen de renforcer ses antennes québécoises. M. Trudeau lui-même n’a pas écarté cette possibilité. « On n’a pas encore pris de décision précise mais vous allez tout savoir le 20 ». M. Trudeau assermentera son cabinet le 20 novembre.

La date de retour du Parlement n’est pour sa part pas encore arrêtée. Justin Trudeau a indiqué qu’il l’a choisira après avoir parlé avec les chefs des autres partis, conversations devant avoir lieu la semaine prochaine. Le chef conservateur, Andrew Scheer, a demandé mercredi que la Chambre des communes soit rappelée « le plus vite possible ».

En théorie, le Parlement n’est pas obligé de siéger d’ici Noël. L’octroi des crédits nécessaires au fonctionnement de l’État, dû au début décembre, peut exceptionnellement se faire sans vote au Parlement lorsque le pays se trouve en situation post-électorale.