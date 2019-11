Elizabeth May quitte la chefferie du Parti vert

Après 13 ans à la tête du Parti vert du Canada, Elizabeth May accroche ses patins. Elle a quitté ses fonctions dès lundi afin d’enclencher une course à la chefferie qui se conclura dans exactement 11 mois, juste à temps, espère-t-elle, pour le prochain scrutin fédéral.

« Quand on regarde ce qui a besoin d’être fait en vue de la prochaine élection, on ne peut remettre à plus tard la décision », a expliqué Mme May en conférence de presse à Ottawa. « Le plus tôt sera le mieux », a-t-elle continué en faisant valoir que le parti jouit en ce moment d’un bon « élan » sur lequel il faut bâtir. « La grande majorité des politiciens restent trop longtemps en poste. Trop de politiciens quittent lorsque tout le monde veut les mettre à la porte. »

Mme May a pris la tête du Parti vert à l’été 2006 et a présidé aux destinées de la formation pendant quatre élections fédérales générales. Déjà après celle de 2015, elle avait songé à quitter son poste, mais comme elle était encore la seule élue du Parti vert et qu’aucun remplaçant potentiel ne l’avait séduite, elle avait décidé de rester pour un dernier affrontement. Cette fois, elle part l’esprit rassuré par le fait que le caucus vert a triplé de taille et que la formation a obtenu 6,5 % du vote le 21 octobre dernier, soit presque le double des 3,4 % obtenus en 2015 (mais moins que les 6,8 % obtenus en 2008, le meilleur score historique de la formation).

Mme May demeure députée et assumera aussi le rôle de leader du parti à la Chambre des communes. Elle promet même qu’elle sera candidate à la prochaine élection et que, si elle est réélue, elle postulera pour devenir présidente de la Chambre des communes. La cheffe sortante aspirait à ce poste prestigieux dès cette année, mais sa rencontre avec ses deux autres collègues députés en fin de semaine l’en a dissuadée. « Franchement, ils n’aiment pas l’idée de m’avoir dans le siège du président et d’être traité par moi de manière impartiale comme tous les autres. »

La cheffe nie que ce soit à cause d’elle que le Parti vert n’a finalement fait élire que trois députés alors que les changements climatiques étaient un des principaux thèmes, sinon le principal, de la campagne. Mme May estime que faire élire trois députés dans un système uninominal à un tour relève de l’exploit. Elle ne pense donc pas avoir à se reprocher son aveu candide, pendant la campagne, que les questions portant sur l’avortement, comme toutes les autres au Parti vert, feraient l’objet d’un vote libre. Ou encore son accueil dans ses rangs du député transfuge Pierre Nantel, qui se disait encore souverainiste. Ou encore sa position contre l’importation de pétrole étranger, qui a été interprétée comme un feu vert donné aux sables bitumineux canadiens.

Elizabeth May ne pense pas davantage que son français à l’occasion laborieux peut avoir nui à sa performance électorale au Québec. Elle s’est même dite surprise qu’une journaliste lui pose cette question. « Je pense que ce n’est pas un problème. C’est la première fois que j’entends que c’est un problème au Québec. Nous avons doublé notre vote au Québec. C’est essentiel d’avoir un chef bilingue. » Son chef adjoint, Daniel Green, a indiqué que ce sera un critère de sélection du prochain chef. « En 2020, ne pas être parfaitement bilingue comme chef de parti, c’est un non-sens. »

La sélection du successeur de Mme May se fera à Charlottetown, la fin de semaine des 3 et 4 octobre 2020, par suffrage universel de tous les membres du parti. Ils sont actuellement 20 000, a indiqué Jo-Ann Roberts. Mme Roberts, qui était co-cheffe adjointe, prend le relais de Mme May d’ici là.