Carles Puigdemont ne pourra pas mettre le pied au Canada

Le ministère fédéral de l’Immigration a refusé mardi la demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) de l’ex-président catalan Carles Puigdemont, après cinq mois d’attente. L’indépendantiste, accusé de sédition et de détournement de fonds publics par la justice espagnole, contestera la décision en Cour fédérale.« Je reste perplexe », a déclaré le premier ministre québécois, François Legault . « Moi, je voudrais que le gouvernement du Canada nous explique pourquoi il refuse de donner ce visa-là avant de dire si c’est normal ou non. »Le bureau d’Immigration et Citoyenneté Canada à Paris a justifié sa décision, dans une lettre envoyée à l’avocat de M. Puigdemont, par les actions judiciaires intentées contre l’ex-leader indépendantiste en Espagne pour son rôle dans le référendum catalan en 2017. « L’agent arrive à la conclusion que, compte tenu des accusations qui sont pendantes contre M. Puigdemont en Espagne, il pourrait être interdit de territoire au Canada et, sur cette base-là, il lui refuse l’autorisation de voyage électronique », a résumé son avocat, Me Stéphane Handfield.« Je trouve ça à la limite un peu ridicule, parce que le ministère est au courant des accusations qui pèsent contre M. Puigdemont depuis plusieurs mois », a-t-il ajouté, tout en disant soupçonner une manœuvre politique.Il y a un peu plus d’une semaine, l’ex-président catalan avait envoyé une mise en demeure au ministère pour l’inciter à lui donner une réponse. M. Puigdemont a été invité par la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) à faire une tournée de conférences au Québec pour parler du référendum de 2017 sur l’indépendance de la Catalogne.L’ex-élu, qui est exilé en Belgique, s’est récemment rendu à la justice belge après que Madrid eut lancé un nouveau mandat d’arrêt international contre lui. Sa première audience sur son extradition, prévue mardi, a été reportée au 16 décembre. La justice espagnole a déjà condamné neuf indépendantistes catalans à des peines exemplaires de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans le référendum du 1er octobre 2017 sur la sécession de la Catalogne, une communauté autonome de l’Espagne. Des milliers de personnes étaient ensuite descendues dans les rues pour manifester contre ce qu'elles considèrent comme une injustice. Des milliers de militants pour l’unité de l’Espagne ont à leur tour manifesté dimanche dernier. Québec solidaire doit déposer une motion à l’Assemblée nationale mardi après-midi pour manifester son inquiétude et appeler à une résolution pacifique du conflit. Son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois espère obtenir l’appui de tous les partis, y compris le Parti libéral qui avait rejeté une motion similaire la semaine dernière.