L’image «ternie» de Trudeau dans le monde

Le chef charismatique des « voies ensoleillées » a perdu du lustre. Non seulement au Canada, mais aussi à l’étranger. La presse internationale a égratigné Justin Trudeau après sa victoire en demi-teinte aux élections de la semaine dernière, au point que certains considèrent qu’il a perdu son statut d’icône progressiste pouvant inspirer le monde entier.

La campagne libérale a été sans éclat, à l’image d’un premier mandat « cahoteux », marqué par la déception envers des attentes extrêmement élevées, ont souligné les médias étrangers. Réduit à former un gouvernement minoritaire, le premier ministre semble en position de faiblesse pour faire résonner la voix du Canada dans le monde.

Dans les capitales étrangères, on considère que les controverses ont entaché la crédibilité du chef libéral. Les photos montrant un jeune Trudeau dans la vingtaine arborant un blackface, et la perception selon laquelle il a protégé le géant SNC-Lavalin empêtré dans la corruption ont fait mal à la réputation du leader canadien.

« Le fringant chef du gouvernement […] sait que l’effet de surprise de sa victoire en 2015 s’est largement estompé », a résumé Le Monde avant le scrutin de lundi dernier. Le prestigieux quotidien français évoque « l’étoile ternie » de Justin Trudeau.

On se montre aussi grinçant à Londres et à Washington. « Après sa stupéfiante accession au pouvoir, son premier mandat et les réalités de la vie politique ont terni sa réputation de phare pour la gauche », a écrit la BBC. La chaîne CBS souligne de son côté qu’elle semble loin, l’époque où le magazine Rolling Stone se demandait en première page (en juillet 2017) : « Pourquoi ne peut-il être notre président ? »

Même l’appui de l’icône parmi les icônes — Barack Obama — a été insuffisant pour éviter à Justin Trudeau de sortir affaibli de la campagne électorale, ont noté des observateurs à l’international.

L’heure des désillusions

Ces réactions de scepticisme sont tout à fait justifiées, souligne Jocelyn Coulon, chercheur en relations internationales et ex-conseiller de Justin Trudeau. Il faisait partie du groupe d’experts ayant mis en place le programme libéral en politique étrangère, en 2014-2015. Devenu conseiller du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, qui a été congédié par Trudeau, Jocelyn Coulon a été tellement déçu par le premier ministre qu’il a quitté le gouvernement et publié un essai dévastateur, Un selfie avec Justin Trudeau.

« L’image de Trudeau s’est dégradée au Canada et ailleurs dans le monde, même si on sent encore une certaine admiration pour lui. On s’est rendu compte qu’au-delà des selfies, il n’y avait pas grand-chose de concret [dans les propositions de Trudeau] », dit Jocelyn Coulon au Devoir.

Le plan libéral devait permettre au gouvernement Trudeau de marquer une rupture avec les années Harper, mais le premier ministre a choisi de continuer en droite ligne avec les conservateurs, déplore M. Coulon : parti pris sans nuance pour Israël, rupture des liens avec la Russie (à cause des pressions de la communauté ukrainienne du Canada), chicane avec la Chine sous la pression des États-Unis de Trump (arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou), engagement décevant dans la mission de paix au Mali, et ainsi de suite.

Résultat : le slogan « Le Canada est de retour » n’était rien de plus qu’un slogan, fait valoir le chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal. « Le gouvernement ne comprend pas comment fonctionne le monde aujourd’hui. C’est assez difficile, dans ce contexte, d’avoir une politique étrangère cohérente. Alors, on se rabat sur des slogans », dit M. Coulon.

Le monde a changé

Qu’est-ce que le gouvernement Trudeau comprend mal ? La montée du populisme ? Non, répond Jocelyn Coulon. « C’est plutôt le réalignement de la puissance dans le monde, l’émergence de l’Inde, de la Turquie, de l’Iran, du Brésil et bien d’autres pays. Évidemment, ça emmerde les Occidentaux », explique-t-il.

« La ministre [Chrystia] Freeland a dit qu’elle veut préserver l’ordre mondial qui nous a bien servi, mais elle donne l’impression de mener un combat d’arrière-garde. Là, il faut s’adapter, pas juste s’agripper. »

L’ancien diplomate Pierre Guimond, qui a fait une longue carrière aux Affaires étrangères, est d’accord avec le diagnostic de Jocelyn Coulon — l’ordre mondial est bouleversé —, mais il est moins sévère envers le gouvernement Trudeau. « Le monde a changé depuis 2015, et pas nécessairement de façon très positive, dit-il au Devoir. Il y a un grand malaise dans la gouvernance mondiale. Une déconfiture des grandes organisations internationales. Tout ce qui était à la base des succès canadiens dans le monde est en déséquilibre. Si c’est au plus fort la poche et que l’OMC [Organisation mondiale du commerce] est mise de côté, on aura plus de misère que depuis 70 ans sur le plan diplomatique. »

Le gouvernement Trudeau n’est pas le seul à être confronté à ces nouveaux enjeux, souligne M. Guimond, qui est diplomate en résidence à l’École supérieure d’études internationales de l’Université Laval. Il a vécu quatre années en France et a vu Emmanuel Macron vivre des difficultés semblables, malgré la longue tradition diplomatique et la puissance relative de la France.

« Je vais vous parler en tant qu’ancien diplomate canadien : on ne met pas assez de ressources dans nos missions », dit Pierre Guimond. Il rappelle que le gouvernement Trudeau a hérité du régime minceur imposé à la machine diplomatique canadienne par le gouvernement Harper.

Le Canada risque ainsi de laisser échapper le siège qu’il convoite au Conseil de sécurité des Nations unies à cause de ses « relations exécrables » avec la Russie, la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite — et parce que Trudeau a laissé dépérir les liens avec l’Afrique créés en 2002 par le gouvernement Chrétien, croit Jocelyn Coulon.