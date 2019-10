Le ministre Jim Carr atteint d’un cancer du sang

Le député libéral Jim Carr a annoncé vendredi qu’il était atteint d’une forme de cancer du sang.

M. Carr, qui a été ministre des Ressources naturelles et ministre du Commerce international pendant le premier mandat de Justin Trudeau, a précisé dans un communiqué que la maladie touchait également ses fonctions rénales. Il a amorcé un traitement de chimiothérapie et de dialyse, « qui se poursuivra au cours des semaines à venir ».

Le médecin de M. Carr lui a donné l’ordre de se rendre à l’hôpital au moment où il était réélu dans sa circonscription de Winnipeg, lundi soir. Il avait ressenti pendant la campagne des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe, ce qui l’avait poussé à subir une prise de sang de routine. Des tests supplémentaires mardi ont mené à un diagnostic de multiples myélomes — une forme de cancer du sang.

« Je me sens bien et mon moral est bon », écrit-il dans un communiqué transmis sur ses réseaux sociaux. « J’ai parlé au premier ministre, auprès de qui j’ai réitéré mon engagement de continuer à servir mes électeurs et tous les Canadiens. » M. Carr remercie également les médecins, les infirmières et le personnel de l’hôpital pour les soins qu’il reçoit et demande à ce que l’on respecte sa vie privée pour le moment.

Le premier ministre Justin Trudeau a salué sur Twitter son collègue. « Jim, au moment où tu prends une pause pour t’occuper de ta santé, je sais que tu vas passer à travers et continuer de servir fièrement les Manitobains et les Canadiens. Tu as tout notre soutien, mon ami. »

Certains de ses collègues ministres lui ont aussi transmis leurs vœux. Catherine McKenna a salué son « ami et collègue génial », sur Twitter. « Nous sommes tous avec vous », a écrit la ministre de l’Environnement. Mélanie Joly écrit : « Tu as mené et gagné plusieurs combats, celui-ci ne fera pas exception ». La ministre du Développement économique rural, Bernadette Jordan, a qualifié M. Carr de « l’une des personnes les plus travailleuses et les plus authentiques » qu’elle connaisse. Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a aussi souhaité un prompt rétablissement à son député fédéral.

M. Carr a été élu député de Winnipeg-Centre-Sud en 2015, puis est devenu ministre des Ressources naturelles. À l’été 2018, M. Trudeau lui a offert un nouveau rôle, celui de ministre du Commerce international.

Selon les statistiques de la Société canadienne du cancer, le taux net de survie après cinq ans pour un myélome multiple est de 44 %.