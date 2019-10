Gros soupir chez les libéraux

Les militants libéraux rassemblés lundi au Palais des congrès de Montréal s’attendaient à une soirée stressante : elle le fut finalement bien moins que prévu. L’annonce de la victoire de Justin Trudeau — même minoritaire — a ainsi provoqué des éclats de joie… mais surtout un gros soupir de soulagement lundi soir.

Le suspense a dans les faits été si court qu’il n’y avait pratiquement personne — un peu plus de 200 partisans — quand les réseaux de télévision ont prédit l’issue du scrutin, vers 22 h. « Quatre ans de plus ! » se sont mis à scander (en anglais) les militants réunis, qui regardaient deux écrans géants dominant une salle surtout peuplée de journalistes.

La plupart des candidats de la région et leurs bénévoles devaient venir plus tard, à temps pour entendre le discours du chef — et premier ministre réélu — Justin Trudeau. Dans l’attente, c’est Steven Guilbeault qui a reçu l’ovation la plus nourrie quand les écrans ont montré l’avance qu’il creusait tranquillement sur le bloquiste Michel Duchesne dans Laurier–Sainte-Marie.

Au moment où ces lignes étaient écrites, à 23 h 30, les libéraux étaient donc donnés gagnants ou en avance dans 157 circonscriptions à travers le pays. C’est la bonne tenue des troupes au Québec (35 sièges, et près de 33 % du vote selon les données disponibles à l’heure de tombée), en Ontario (79 sièges) et dans les Maritimes (25 sièges) qui a permis à Justin Trudeau de remporter ce deuxième mandat.

Au Québec, les libéraux détenaient 40 sièges à la dissolution de la Chambre, alors qu’ils en avaient 76 en Ontario. Dans les Maritimes, le Parti libéral ne pouvait essentiellement que reculer, après avoir remporté la totalité des 32 sièges en jeu il y a quatre ans. Mais dans les trois cas, les libéraux ont pu limiter les dégâts.

La plupart des ministres du gouvernement ont été réélus lundi : le sort de certains — dont Diane Lebouthillier et le vétéran Ralph Goodale — demeurait toutefois incertain.

« C’est comme en 1972 ! » disait en rigolant un militant qui rappelait que Pierre Elliott Trudeau avait lui aussi obtenu un deuxième mandat minoritaire après une première victoire éclatante. « C’est un gros soulagement, confiait un stratège, mais je ne suis pas tant surpris : on sentait sur le terrain que ça allait bien dans les derniers jours. En Ontario notamment, on voit que l’effet Doug Ford a fonctionné. »

Machine

Si les sondages annonçaient tous une lutte serrée avant le dépouillement des urnes, plusieurs libéraux maintenaient en cours de soirée que la force de la « machine » libérale — ce réseau de bénévoles et de militants chargés d’inciter les électeurs à voter — ferait en fin de compte pencher la balance.

Réélue dans Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly se disait ainsi à la fois « fébrile » et « confiante » en fin de journée lundi. « Je sais à quel point ça peut faire toute la différence : on a une organisation meilleure que jamais. » Des propos que les stratèges réunis à Montréal répétaient comme un mantra au moment où les résultats commençaient à être annoncés.

L’effet Bloc

Reste que, peu importe la « machine », la résurgence du Bloc québécois a quand même fait sentir la soupe chaude aux libéraux dans les derniers jours de la campagne. « Ça nous rappelle à quel point les campagnes sont maintenant extrêmement importantes », disait Mélanie Joly lundi.

« Il ne faut jamais tenir nos électeurs pour acquis, il ne faut jamais penser que le comportement électoral va se répéter de campagne en campagne », note-t-elle. « Mais on a peut-être sous-estimé l’impact du Bloc et de la fibre nationaliste des Québécois », reconnaissait pour sa part un stratège de la campagne libérale. Des considérations qui, en fin de soirée, n’avaient pas le même poids que quelques heures plus tôt.