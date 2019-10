Déception chez les conservateurs

Andrew Scheer n’aura pas réussi à renverser Justin Trudeau après un seul mandat. Les stratèges conservateurs s’étaient permis d’y croire jusqu’au bout. Mais le résultat n’a pas été au rendez-vous dans les provinces atlantiques, au Québec et en Ontario pour permettre aux troupes de M. Scheer de battre le Parti libéral.

Les militants étaient réunis depuis une heure, au quartier général d’Andrew Scheer à Regina, lorsque les réseaux de télévision se sont mis à prédire l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire.

Les organisateurs de la soirée conservatrice ont rapidement changé le poste de télévision dans la salle. Les militants, eux, sont restés de marbre. L’ambiance était morne. Les seuls applaudissements venaient saluer l’élection de députés conservateurs — et la réélection du chef Andrew Scheer —, mais le verdict n’était pas celui espéré.

Les conservateurs estiment cependant que contraindre Justin Trudeau à se contenter d’une minorité représente en soi une victoire. Ce qui était le scénario prédit au moment où ces lignes étaient écrites. « Normalement, un gouvernement est facilement réélu après un premier mandat », insistait un stratège lundi soir à Regina.

Les conservateurs persistaient en outre à se dire optimistes quant à l’issue de l’élection, en début de soirée, car ils prévoyaient de terminer la course en étant le seul parti national à faire des gains quant au total des circonscriptions qu’ils représentent — tandis qu’ils prédisaient que le Parti libéral et le NPD termineraient la soirée avec moins de sièges qu’à la dissolution du Parlement il y a 41 jours. (C’était sans compter, cependant, sur le fait que le Parti vert grossit lui aussi ses rangs en remportant la circonscription de Fredericton, que le Parti conservateur espérait lui-même gagner après qu’Andrew Scheer y a fait campagne la semaine dernière.)

Deux pertes annoncées au Québec

La popularité du Bloc québécois dans la Belle Province était en outre en voie de coûter des sièges au Parti conservateur, après une heure et demie de dépouillement des votes québécois. Ainsi, les députés Sylvie Boucher et Alupa Clarke dans les deux circonscriptions de Beauport et Richard Martel dans Chicoutimi-Le Fjord étaient menacés par le Bloc.

Les conservateurs étaient en revanche heureux de voir leur candidat Richard Lehoux en bonne posture pour reprendre la Beauce à Maxime Bernier, qui a quitté le parti l’an dernier pour créer le Parti populaire du Canada. L’annonce d’une possible victoire conservatrice de ce côté s’est valu des applaudissements bien sentis, à l’International Trade Center de Regina.

Dès le début de la soirée, les conservateurs ont constaté qu’ils n’avaient pas réussi à ravir autant de sièges que ce qu’ils espéraient aux libéraux, dans les Maritimes.

Ils étaient en voie d’avoir repris seulement 5 circonscriptions sur 32 dans les provinces atlantiques — alors qu’ils espéraient en ravir jusqu’à 10 —, notamment grâce aux victoires de leurs anciens députés Rob Moore et John Williamson au Nouveau-Brunswick. Mais d’autres circonscriptions qu’ils avaient dans leur ligne mire sont restées dans le giron libéral, comme Nova-Centre en Nouvelle-Écosse, un siège aux racines conservatrices qui avait été représenté par l’ancien ministre Peter MacKay de 1997 à 2015.

Andrew Scheer a suivi les résultats de la soirée dans un hôtel de Regina, entouré de sa famille, de son directeur de campagne, Hamish Marshall, et de sa proche conseillère, Kenzie Potter.