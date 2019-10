Yves-François Blanchet a visé juste

Le mouvement souverainiste a retrouvé sa « fierté » avec le retour en force du Bloc québécois. Le parti d’Yves-François Blanchet a fait des gains importants, lundi soir, après une campagne qui a vu renaître un « fort sentiment national » au Québec.

Des militants survoltés ont acclamé les résultats du parti souverainiste au National, rue Sainte-Catherine. Une énergie rarement vue chez les souverainistes depuis les défaites crève-coeur du Bloc québécois (2011 et 2015) et du Parti québécois (2014 et 2018).

« Le Québec, c’est nous ! On veut un pays ! » scandaient les militants bloquistes.

« On assiste au regain d’un fort sentiment national », a lancé le chef du Bloc québécois lors d’une entrevue à Radio-Canada, au cours de la soirée. Un nationalisme « modéré, sain, légitime, souriant », a-t-il précisé.

« Le Québec se réveille ! » a renchéri Mario Beaulieu, qui se dirigeait vers une réélection dans la circonscription de La Pointe-de-l’Île, dans l’est de Montréal.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Bloc québécois était en avance avec 36 % des voix au Québec, devant le Parti libéral (31 %) et le Parti conservateur (20 %). Le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est écrasé avec à peine 8 % des voix.

Une trentaine de candidats bloquistes étaient élus ou en avance, y compris le chef Yves-François Blanchet, dans la circonscription de Beloeil–Chambly. Christine Normandin a été élue dans Saint-Jean. Stéphane Bergeron, vétéran du Bloc et du Parti québécois, était en avance dans Montarville.

Cela laissait présager une percée du Bloc sur la Rive-Sud, où le seul bloquiste de la région, Xavier Barsalou-Duval (Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères) aura désormais de la compagnie sur les bancs de la Chambre des communes.

Alexis Brunelle-Duceppe, le fils de l’ex-chef Gilles Duceppe, a été élu dans Lac-Saint-Jean.

La formation souverainiste a visé juste en défendant les positions du gouvernement Legault, qui est toujours en lune de miel un peu plus d’un an après avoir pris le pouvoir à Québec.

« Je pense que tout le monde a besoin d’une victoire. La souveraineté n’est pas l’objet de la campagne cette année, mais ça donne un peu d’air », a dit au Devoir Rhéal Fortin, chef intérimaire du Bloc québécois, qui était en voie d’être réélu dans la circonscription de Montcalm, dans la banlieue nord de Montréal.

« Il y a quelque chose là, un mouvement nationaliste où on dit : on a pris une décision, on s’est donné un gouvernement à Québec, on envoie à Ottawa des gens qui vont protéger notre décision, qui vont travailler pour nous. On ne peut que s’en féliciter

« Fierté retrouvée »

M. Fortin estime que le chef Yves-François Blanchet a mené une campagne « extraordinaire ». Les quatre autres partis — libéral, conservateur, néo-démocrate et vert — ont aussi démontré qu’ils ne correspondaient pas aux « valeurs du peuple québécois », selon lui.

Les hésitations du chef conservateur au sujet de l’avortement et l’opposition des trois autres partis à la Loi sur la laïcité ont pesé lourd dans la balance électorale, croit Rhéal Fortin.

Michel Duchesne, candidat dans Laurier–Sainte-Marie, a évoqué la « fierté retrouvée » du Bloc québécois après la descente aux enfers des dernières années. Le Bloc s’était déchiré sous la direction de Martine Ouellet, en 2017 et en 2018, et s’était effondré lors des deux derniers scrutins, en faisant élire à peine quatre, puis dix députés.