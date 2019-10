Le prochain gouvernement du Canada sera libéral minoritaire

Le Devoir annonce que le prochain gouvernement sera libéral minoritaire. Le premier ministre libéral, Justin Trudeau, ainsi qu’Andrew Scheer et Yves-François Blanchet, respectivement chefs du Parti conservateur et du Bloc québécois, ont été élus.

Le chef du Nouveau parti démocratique, Jagmeet Singh, et la cheffe du Parti vert, Elizabeth May, étaient quant à eux en avance dans leur circonscription respective. Le chef du Parti populaire du Canada et député sortant de la circonscription de Beauce, Maxime Bernier, a de son côté été défait par son rival conservateur, Richard Lehoux.

À 22 h 52, le Parti libéral du Canada avait fait élire 82 députés, tandis que 70 étaient en tête. De son côté, le Parti conservateur du Canada comptait 76 élus et 42 qui menaient la course.

Le Bloc québécois, qui a fait élire son premier député de la soirée électorale dans la circonscription de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, comptait au même moment 18 élus et 17 en tête. Quant à lui, le Nouveau parti démocratique du Canada avait réussi à faire élire trois députés, tandis que 21 autres menaient par rapport à leurs rivaux. Une candidate du Parti vert du Canada a de son côté été élue au Nouveau-Brunswick, tandis que deux candidats étaient en tête.