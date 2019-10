Le prochain gouvernement fédéral sera libéral minoritaire

C’est une victoire aux relents de défaite pour Justin Trudeau. Le chef libéral aura décroché le second mandat qu’il réclamait à l’électorat, mais ce sera un mandat diminué, minoritaire, dont la stabilité et la longévité seront inversement proportionnelles à la combativité de ses éventuels alliés néo-démocrates et verts. Le vote libéral ne s’est finalement pas effondré, mais il a été lourdement amputé par la montée du Bloc québécois.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Parti libéral était gagnant ou en avance dans 144 des 338 circonscriptions du pays. Le Parti conservateur d’Andrew Scheer pouvait compter sur 119 victoires ou avances, tandis que le Nouveau Parti démocratique, comme l’annonçaient les sondages depuis plusieurs semaines sinon mois, s’est effondré, n’étant vainqueur ou en avance que dans seulement 21 circonscriptions, lui qui en comptait 39 à la dissolution du Parlement. Le Parti vert d’Elizabeth May quant à lui n’a pas effectué la grande percée à laquelle il rêvait. Il ne comptait qu’un gain à son actif, mais les résultats de Colombie-Britannique, où il pensait faire des gains, n’étaient pas encore connus. Le vote libéral s’élevait à 35 % à l’échelle du pays, contre 33 % pour le Parti conservateur et 15 % pour le NPD.

Dans la région atlantique, les libéraux n’auront pas réédité leur raz-de-marée de 2015, mais ils auront été capables de limiter les dégâts. Au moment où ces lignes étaient écrites, ils avaient conservé ou étaient en voie de conserver 23 des 32 circonscriptions. Ainsi, à Terre-Neuve, ils ont conservé 6 de leurs 7 sièges, le dernier ayant été repris par le néodémocrate Jack Harris, qui effectue un retour à la Chambre des communes. À l’Île-du-Prince-Édouard, les libéraux ont conservé leurs 4 sièges.

C’est au Nouveau-Brunswick que la carte a le plus changé. Les libéraux étaient en avance dans 6 des 10 circonscriptions, les conservateurs menaient dans 3 autres, tandis que le Parti vert était en voie de remporter son pari en faisant élire Jenica Atwin dans Fredericton. Pour les conservateurs, l’ancien directeur des communications de Stephen Harper et ex-député John Williamson effectuera un retour à la Chambre des communes, tout comme son ancien collègue et ex-ministre Rob Moore, qui avait perdu en 2011 le siège qu’il occupait depuis 2004. Toutefois, la vedette country George Canyon, qui tentait de reprendre pour Andrew Scheer l’ancien fief de Nova-Centre, a mordu la poussière face au député libéral Sean Fraser.

En Nouvelle-Écosse, enfin, les libéraux ont été élus dans 7 des 11 circonscriptions, tandis que la course était encore très serrée dans les 4 autres.

Au Québec, le Bloc d’Yves-François Blanchet était en voie de remporter 36 circonscriptions, contre 32 pour le PLC. Le Bloc était en voie de frustrer Andrew Scheer de sa victoire tant espérée dans Trois-Rivières. Le NPD ne tenait bon que dans Rosemont–La Petite-Patrie, où règne Alexandre Boulerice, et dans Berthier–Maskinongé, où Ruth Ellen Brosseau bataillait ferme contre son rival bloquiste.

Du côté des ministres, Diane Lebouthillier (Revenu national) était en voie de perdre son siège gaspésien, tandis que François-Philippe Champagne (Infrastructures) luttait pour préserver le sien dans Saint-Maurice–Champlain. À l’opposé, le Jean-Yves Duclos (Famille), dans Québec, a facilement conservé le sien, alors qu’on lui prédisait une lutte coriace contre l’ex-bloquiste Christiane Gagnon qui tentait un retour. Mélanie Joly (Tourisme), Pablo Rodriguez (Patrimoine) et Marie-Claude-Bibeau (Agriculture) ont été réélus.

La forteresse conservatrice de Québec était aussi assaillie, alors que Sylvie Boucher se faisait montrer la porte par la bloquiste Caroline Desbiens, tout comme son collègue et voisin Alupa Clarke, arrivé en troisième position. Le seul autre libéral du coin, Joël Lightbound, demeurait en poste dans Louis-Hébert. En Beauce, le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, perdait son pari et s’inclinait devant son rival conservateur, Richard Lehoux.

Au Lac-Saint-Jean, le fils de l’ancien chef bloquiste Gilles Duceppe, Alexis Brunelle-Duceppe, a remporté la mise. « Bravo, mon gars ! lui a lancé son père, en ondes à Radio-Canada. On disait de moi que j’étais le fils de Jean Duceppe et on a dit de toi que tu es le fils de Gilles, mais maintenant, je vais dire que je suis le père d’Alexis Brunelle-Duceppe. »

En Ontario, par où passent toutes les victoires et défaites électorales fédérales, le PLC était en voie de tenir bon. Il était en avance dans 75 circonscriptions, tandis que les troupes d’Andrew Scheer ne pouvaient compter que sur 38 sièges et le NPD, 8. À la dissolution du Parlement, les libéraux détenaient dans la province 76 sièges, contre 33 pour les conservateurs et 8 pour le NPD. L’Alberta est sans surprise demeurée bleue, tout comme la Saskatchewan, qui était même en voie de montrer la porte au ministre — et unique libéral de la province — Ralph Goodale. Au Manitoba, enfin, les libéraux étaient en voie de perdre 2 sièges aux mains des conservateurs.