Après 40 jours de campagne électorale et de promesses, les Canadiens ont décidé aujourd'hui qui les représenteront bientôt à la Chambre des communes, à Ottawa.



Dans le cadre de cette soirée électorale, les journalistes du Devoir sont aux aguets pour vous fournir données et contexte, et démêler le vrai du faux, en direct.

