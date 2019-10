Les Canadiens sont appelés aux urnes

C’est jour de vote d’un bout à l’autre du pays.

Les Canadiens iront aux urnes, lundi, à l’occasion de la 43e élection générale du pays, après une campagne que les chefs fédéraux eux-mêmes ont décrite comme ayant suscité de la division.

Le chef libéral Justin Trudeau et le chef conservateur Andrew Scheer ont passé les dernières semaines à dire que le choix se fera entre ces deux partis pour élire le prochain gouvernement.

Mais le chef du NPD Jagmeet Singh a réussi à obtenir du soutien de la part de certains électeurs progressifs, et le Bloc québécois a connu une montée de popularité au Québec, ce qui pourrait nuire aux chances qu’un gouvernement majoritaire soit élu et permettre à l’un de ces deux partis de détenir la balance du pouvoir.

Elizabeth May espère que son Parti vert pourra profiter de ses récents succès à l’échelle provinciale et obtenir ainsi plus de sièges à la Chambre des communes.

Et Maxime Bernier, qui a passé la majeure partie de la campagne à essayer de protéger son propre siège en Beauce, saura si son Parti populaire du Canada deviendra un véritable mouvement ou un feu de paille.