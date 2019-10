Tir groupé contre Blanchet

La campagne électorale canadienne se sera terminée dimanche sur une note que bien peu auraient su prédire il y a 40 jours, au moment du déclenchement des hostilités. Bien qu’ils se trouvaient à l’autre extrémité du pays, en Colombie-Britannique, tant Justin Trudeau qu’Andrew Scheer ont senti le besoin de s’en prendre au Bloc québécois d’Yves-François Blanchet en lui prêtant des intentions séparatistes cachées.

Les chefs libéral et conservateur se sont servis d’un discours prononcé samedi soir par M. Blanchet pour lancer de nouvelles attaques contre leur principal adversaire au Québec. M. Trudeau a ainsi déploré que, « malheureusement, on a vu le Bloc québécois nous rappeler que sa priorité […], ce n’est pas la lutte aux changements climatiques, ce n’est pas de lutter contre les coupes conservatrices, c’est de préparer la souveraineté du Québec. Nous vivons à une époque où nous devons travailler ensemble, nous unir autour de la planète pour lutter contre les changements climatiques. Et qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Ils veulent nous ramener en arrière. Les conservateurs veulent nous faire reculer. Le Bloc veut se séparer. Seuls les libéraux veulent avancer. »

Andrew Scheer, pour sa part, a poussé encore plus loin une rhétorique qu’il avait déjà commencé à utiliser il y a dix jours. « Il est clair que le Bloc va mettre toutes ses ressources au service du Parti québécois et d’un autre référendum, a-t-il soutenu. Je m’adresse ici directement à la nation québécoise : un vote pour le Bloc est un vote pour un référendum ». Le chef conservateur a estimé que M. Blanchet ne resterait pas longtemps le « meilleur ami » du premier ministre François Legault, car il fera le saut en politique provinciale pour l’affronter aux prochaines élections québécoises. « Le Québec n’a pas besoin du prochain chef du PQ à Ottawa qui se prépare à affronter François Legault en 2022 », a-t-il scandé avant de se rendre à la messe dominicale à laquelle il avait convié les photographes pour le croquer à son arrivée.

Samedi soir, à Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Blanchet avait pris prétexte qu’une équipe de journalistes catalans se trouvait dans la salle pour lancer : « Dans le respect des limites de notre mandat, nous pourrons de nouveau dire à nos amis écossais et à nos amis catalans que, dans la lutte pour le droit à l’autodétermination des peuples, le Québec est de retour lundi. »

M. Blanchet avait toutefois précisé que l’élection « n’a pas ce thème comme enjeu fondamental ». « Nous ne pervertirons pas le sens de notre mandat. Mais nous resterons qui nous sommes. Et, au quotidien, ce n’est pas en imposant, mais en écoutant, en modelant, en prenant la forme du rêve des Québécois que nous pourrons les amener à leur rythme, à leur heure, à se dire eux-mêmes tout naturellement que ce qu’ils veulent au fond, c’est vraisemblablement un pays. » C’est un message que le Bloc martèle depuis des années, à savoir qu’en défendant la spécificité du Québec, les Québécois en viendront naturellement à appuyer le projet souverainiste.

Dimanche, M. Blanchet a cru bon de répondre à ses adversaires en balayant du revers de la main leurs accusations. « On comprend que, quelles que soient nos convictions, cette fois-ci, l’enjeu [de l’élection] n’est pas de réaliser la souveraineté du Québec. […] Les gens qui pensent, comme moi, qu’un jour il faudra faire ça ont accepté que cette fois-ci, ce n’est pas ça. Même les militants du Bloc québécois ont accepté que ce n’est pas ça, l’enjeu. » M. Blanchet a insisté sur le fait que son mandat consistera à porter les consensus de l’Assemblée nationale à propos de la laïcité, de la protection du français, de l’environnement, des régions et de la gestion de l’offre. « Je ne lui ferai pas dire ce qu’il ne dit pas. »

Querelle à gauche

Les leaders libéral et conservateur n’étaient pas seuls à se trouver en Colombie-Britannique dimanche, en ce dernier jour de campagne. C’est aussi là que les caravanes du chef du NPD, Jagmeet Singh, et de la cheffe du Parti vert, Elizabeth May, ont abouti. Ils ont eux aussi livré leur dernier argument de vente aux électeurs, mais l’animosité qui a caractérisé les rapports entre les deux formations se disant progressistes a pointé encore une fois.

M. Singh a soutenu que l’élection éventuelle d’un gouvernement minoritaire lundi soir serait une bonne chose. « Les libéraux ont laissé tomber les gens. Ils ne méritent plus le vote des gens. On a vu que si on donne une majorité aux libéraux, ils brisent leurs promesses, ils favorisent les plus riches. Si vous avez plus de néodémocrates, on va se battre pour vous, on va travailler pour vous. » Le chef du NPD a invité les électeurs à ne pas répondre aux appels au vote stratégique lancés par Justin Trudeau depuis plus d’une semaine. « Ne laissez pas votre vote être dicté par la peur. Et ne vous contentez certainement pas de moins. Vous méritez mieux. »

Nous ne pervertirons pas le sens de notre mandat. Mais nous resterons qui nous sommes.

Mais Mme May lui a justement reproché de s’adonner à une campagne de peur contre elle et sa formation. « Le NPD continue de mentir à propos du Parti vert, a-t-elle soutenu. C’est la chose la plus difficile que j’aie eu à endurer parce que je pensais avoir une bonne relation avec Jagmeet Singh. Je pensais qu’en ne lui opposant pas de candidat lors de l’élection partielle dans [sa circonscription de] Burnaby-Sud, et parce qu’il a dit à ce moment que c’était chic, le NPD aurait cessé ses attaques. »

Mme May dit avoir été affectée de recevoir chez elle une brochure néodémocrate s’attaquant au Parti vert et d’entendre des publicités à la radio soutenant que le Parti vert appuierait le « Parti conservateur de Stephen Harper ». Elle a rappelé que le NPD avait travaillé avec M. Harper et le Bloc québécois pour défaire le gouvernement minoritaire libéral de Paul Martin en 2005, ce qui avait débouché sur la victoire conservatrice. « Si vous craignez que quelqu’un appuie les conservateurs de Stephen Harper, prenez garde aux néodémocrates parce qu’eux, l’ont déjà fait ! »