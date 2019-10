Bernier dénonce une campagne contre lui comme une atteinte à la démocratie

Le chef et fondateur du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, se dit « abasourdi et choqué » dans la foulée de révélations selon lesquelles les conservateurs seraient derrière une campagne pour le discréditer et le tenir à l’écart des débats des chefs.

Le quotidien The Globe and Mail a été le premier à rapporter vendredi que la firme de consultants en communications politiques Daisy Group a élaboré un plan pour dépeindre les partisans du PPC comme racistes — avec le Parti conservateur du Canada comme client.

« C’est une atteinte à l’intégrité de notre processus démocratique », a dénoncé Maxime Bernier sur Twitter.

« Les conservateurs ne pouvaient compétitionner avec le [Parti populaire du Canada] sur les politiques et le leadership », a-t-il ajouté, en accusant son adversaire conservateur d’être prêt à « n’importe quoi » pour accéder au pouvoir.

Ma déclaration à la suite de révélations ce soir par le Globe and Mail selon lesquelles le Parti conservateur a payé la firme de Warren Kinsella pour discréditer le @ppopulaireca.

En conférence de presse, le chef conservateur Andrew Scheer a refusé de confirmer si, oui ou non, son parti était derrière cette manoeuvre de salissage malgré l’insistance des journalistes.

« Nous n’offrons pas de commentaires sur les contrats qu’on a ou on n’a pas [octroyés] », s’est borné à répéter M. Scheer, ajoutant qu’il s’agit là de la politique de son parti.

Andrew Scheer et Maxime Bernier sont d’anciens rivaux à la course au leadership du Parti conservateur. Après sa défaite, l’ex-ministre et député sortant de Beauce a fondé sa propre formation.