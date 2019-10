Scheer veut créer une commission pour amputer les subventions aux entreprises

Au lendemain du dévoilement sa plateforme électorale chiffrée, le chef conservateur Andrew Scheer s’est engagé à dégager 1,5 milliard de dollars en amputant les subventions aux entreprises.

Pour ce faire, M. Scheer compte rapidement mettre sur pied une commission coprésidée par Kevin Falcon, auparavant ministre des Finances de la Colombie-Britannique, et Yves Desjardins-Siciliano, l’ex-président et chef de la direction de Via Rail, dont le mandat n’a pas été renouvelé au printemps dernier par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Les conservateurs ont révélé vendredi comment ils comptent réaliser les économies nécessaires aux baisses et crédits d’impôt promis. Ils repousseraient notamment des milliards de dépenses en infrastructures, en plus d’imposer les géants du Web.

La promesse de sabrer les subventions aux entreprises s’inscrit dans cette lignée de compressions pour mettre fin à ce que M. Scheer désigne comme les « dépenses frivoles » du premier ministre sortant, Justin Trudeau.

« Un nouveau gouvernement conservateur va donner cet argent à ceux qui en ont vraiment besoin : vous et votre famille », a-t-il déclaré en français, lors d’une conférence de presse à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Tandis que les intentions de vote laissent présager une course très serrée, M. Scheer n’a pas voulu préciser s’il serait prêt à joindre ses forces avec d’autres partis, advenant l’élection d’un gouvernement minoritaire.

« Nous sommes très confiants. Nous avons proposé un plan pour rendre la vie plus abordable, pour baisser les impôts. Et je suis confiant que les Canadiens vont nous donner un mandat », s’est-il contenté de répéter.