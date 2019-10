Jagmeet Singh invite les électeurs à ne pas se laisser motiver par la peur

En cette deuxième journée de vote par anticipation, le chef néodémocrate Jagmeet Singh a fouetté ses troupes à Brampton, en Ontario, pour inciter les électeurs à ne pas prendre une décision motivée par la peur.

Lors d’un rassemblement festif « pour faire sortir le vote », M. Singh a tenu à rappeler les avancées réalisées par des gouvernements minoritaires au sein desquels le Nouveau Parti démocratique était bien représenté.

Le vote par anticipation est en cours et se terminera lundi.

M. Singh a laissé entendre que son parti pourrait faire valoir certaines de ses positions aux Communes sans nécessairement former le gouvernement, citant en exemple ses engagements à créer un régime national d’assurance-médicaments et abolir les subventions à l’industrie pétrolière.

Bien qu’il vise le poste de premier ministre, M. Singh a mis l’accent sur l’importance de porter un maximum de candidats néodémocrates au pouvoir.

« Mes amis, dans cette élection, on a un choix. On a choix pour défendre l’environnement, on a un choix pour investir dans l’énergie propre, on a un choix de défendre l’avenir pour les gens. On peut investir dans les soins de santé. On peut choisir l’espoir. Il ne faut pas choisir la peur », a-t-il martelé en français.

« Peu importe la décision des Canadiens, je veux qu’ils gagnent. S’ils votent pour le NPD, ils vont gagner », a-t-il enchaîné.

Les plus récentes intentions de vote compilées par Léger pour le compte de La Presse canadienne indiquent que le Parti libéral et le Parti conservateur sont au coude-à-coude, ce qui laisse présager la formation d’un gouvernement minoritaire.

Appel aux travailleurs de l’énergie

Jagmeet Singh s’est aussi engagé à aider les travailleurs des sables bitumineux à leur trouver des emplois dans d’autres secteurs de l’économie si le NPD prenait le pouvoir et mettait en œuvre son plan contre les changements climatiques.

Les néodémocrates veulent cesser de subventionner les sociétés pétrolières et gazières afin d’assurer la transition vers les ressources énergétiques renouvelables.

Cet engagement n’est pas bien accueilli par les travailleurs du secteur pétrolier qui craignent de perdre leur emploi.

M. Singh promet de consacrer une partie des milliards de dollars qu’un gouvernement néodémocrate compte tirer en imposant plus durement les plus riches à aider les travailleurs albertains à trouver de nouveaux emplois.

Selon lui, l’engagement du parti à construire 500 000 logements abordables permettra à ces travailleurs d’exercer leurs compétences dans un autre secteur de l’économique.

« Nous pouvons y arriver. C’est une question d’engagement. Il faut avoir le courage de le faire et nous sommes prêts à le faire », a-t-il dit.