May dévoile ses engagements en matière de politique étrangère

Le Parti vert a dévoilé une série d’engagements en matière de politique étrangère vendredi, incluant celui de travailler en faveur d’un pacte mondial visant à interdire les armes nucléaires et autonomes.

La cheffe du parti, Elizabeth May, a présenté ces engagements vendredi matin à Ottawa.

La plateforme verte note que le changement climatique est l’un des principaux facteurs d’instabilité mondiale croissante.

Mme May affirme que les changements climatiques sont également la cause de désastres naturels et d’une hausse des conflits mondiaux autour des ressources.

Elle dit qu’un gouvernement vert ratifierait le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et interdirait les armes autonomes, souvent appelées « robots tueurs ».

Les verts annuleraient aussi le contrat de vente de véhicules blindés à l’Arabie saoudite et interdiraient l’importation de pétrole saoudien.