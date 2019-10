Débat des chefs: à qui le Québec?

En pleine remontée dans les sondages au Québec, Yves-François Blanchet s’est retrouvé au coeur de plusieurs attaques jeudi lors du dernier débat des chefs en français — quoique Justin Trudeau y ait eu droit lui aussi. La joute est toutefois restée somme toute polie, hormis quelques échanges, dont une cacophonie déclenchée autour de la question de l’immigration et la question de savoir lequel des chefs serait le meilleur ami de François Legault sur la question.

Sans surprise, le chef du Bloc québécois, qui semble désormais trôner en tête des intentions de vote des Québécois francophones, a subi les critiques de presque tous ses opposants. Le chef libéral, Justin Trudeau, y est allé le premier, en notant que le Bloc ne serait jamais au pouvoir et donc incapable de mener une lutte pancanadienne contre les changements climatiques. « L’initiative [de péréquation verte] du Bloc souligne un de ses défis : pour imposer un plan pancanadien, ça prend un gouvernement qui va tenir tête aux gouvernements de Jason Kenney ou Doug Ford, des conservateurs qui ne veulent rien faire pour l’environnement. » M. Trudeau a mentionné les noms des deux premiers ministres provinciaux à quelques reprises jeudi.

« Avec plusieurs députés bloquistes […] M. Trudeau va rester premier ministre », a renchéri le chef conservateur, Andrew Scheer, un peu plus tard au fil du débat, qui n’était pas terminé au moment où ces lignes étaient écrites.

À cela, M. Blanchet a rétorqué qu’on entend toujours qu’un vote pour le Bloc, « c’est voter pour les libéraux » ou « c’est voter pour les conservateurs ». « Voter pour le Bloc, c’est voter pour le Québec parce qu’on va siéger au Parlement », a-t-il martelé.

Jagmeet Singh, du NPD, n’a cependant pas apprécié que M. Blanchet répète sans cesse que lui seul représente les Québécois. « Ça m’achale, parce que oui, le Bloc, c’est vous. Mais le Québec, c’est une diversité d’opinions, c’est une diversité de régions, c’est une diversité de voix, et vous n’avez pas un monopole sur le Québec. »

M. Trudeau a poursuivi dans la même lignée. « Et ce qu’on a vu en 2015, c’est que les Québécois ont choisi de faire partie d’un gouvernement. C’est ça qui a mis fin à 10 ans de M. Harper qui coupait partout et qui proposait l’austérité. Et maintenant que le Bloc veut reprendre une place et vouer les Québécois encore une fois à l’opposition, les Québécois doivent réfléchir très clairement. »

Le meilleur ami de Legault

Les échanges sur l’immigration ont par ailleurs mené Maxime Bernier, du Parti populaire du Canada, à se proclamer le seul vrai ami du premier ministre québécois, François Legault. « Je suis le seul ici qui est prêt à dire oui au gouvernement Legault », a-t-il dit fortement. « M. Scheer veut toujours avoir plus, plus d’immigrants. Il est d’accord avec M. Trudeau à 350 000 par année. »

M. Scheer a quant à lui accusé M. Blanchet de courtiser M. Legault par simple opportunisme électoral. « Vous aimez prétendre que vous êtes le meilleur ami de M. Legault, mais honnêtement, après l’élection, vous allez travailler pour qui ? », a-t-il dénoncé, en insinuant que M. Blanchet renouerait avec le Parti québécois, une fois l’élection fédérale passée.

Économie

Le seul débat à trois opposant les deux meneurs de la campagne électorale portait sur l’économie. Ce qui a été l’occasion pour M. Trudeau et M. Scheer de critiquer leurs plans respectifs. Le chef conservateur a lancé le bal, en reprochant à M. Trudeau d’avoir « présenté une plateforme écrite sur une napkin sur un coin de table ».

Le chef libéral lui a fait remarquer, au fil de leurs échanges, que M. Scheer n’avait toujours pas présenté de plateforme électorale. « On ne l’a pas vu ! Il est où ton plan ? » Les conservateurs le présenteront vendredi, au 31e jour de la campagne et après la présentation de tous les débats des chefs — tout comme le NPD.

L’échange a également permis aux deux chefs de s’accuser mutuellement de baisser les impôts des plus riches, plutôt que des plus pauvres. « Vous êtes un menteur compulsif », lui a asséné M. Scheer.

Maxime Bernier en a profité pour déplorer que tous les partis, sauf le sien, proposent d’équilibrer le budget en seulement 5 ans. « C’est irresponsable. La carte de crédit nationale est pleine », a argué le chef du Parti populaire, en proposant de baisser les impôts des entreprises pour faire mousser l’économie.

Ce qui a permis à M. Trudeau de critiquer ce plan de match et d’associer M. Scheer et M. Bernier. « C’est l’argument conservateur. On l’a vu pendant dix ans sous [Stephen] Harper où vous faisiez tous les deux partie de ce parti, a rappelé M. Trudeau. On a vu des coupures, on a vu des baisses d’impôt pour les mieux nantis, on a vu des sous-investissements dans l’infrastructure, dans les personnes âgées, dans nos jeunes. Et ça n’a pas livré de croissance économique. »

M. Blanchet a fait la leçon à M. Singh et à Elizabeth May, qui répétaient que l’élimination du déficit n’est qu’une question de choix de dépenses et de revenus en imposant les plus riches et les entreprises.

« Aller chercher l’argent dans les poches des riches est une chose, faire en sorte que ça aille au bon endroit est une chose, baisser le déficit en est une aussi. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, dire qu’on a coupé un déficit de 19 milliards de dollars, parce que l’impact sur l’économie de l’ensemble du pays et du Québec serait catastrophique. »

Environnement

Dans le segment sur l’environnement, Elizabeth May, du Parti vert, a insisté sur le fait que nous « sommes dans une situation d’urgence climatique. Je parle avec mon coeur parce que le temps presse, a-t-elle dit d’une voix tremblante. Comme Greta Thunberg l’a dit, notre maison est en feu. Comment osez-vous ? » a-t-elle lancé en reprenant la formule de la militante suédoise.

Elle a été très critique du bilan environnemental de Justin Trudeau, que Jagmeet Singh a qualifié de « grand parleur, petit faiseur ».

« Le plan de Justin Trudeau est un échec », a accusé Andrew Scheer. Il a surtout mis de l’avant son plan d’éliminer les déversements d’eaux usées comme preuve de ses préoccupations environnementales.

Jagmeet Singh n’a pas pris de temps à dénoncer l’achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau, et a appelé à la fin des subventions à l’industrie pétrolière — comme Yves-François Blanchet et Mme May. Justin Trudeau a réitéré qu’il vise cet objectif pour 2025.

M. Blanchet s’est par ailleurs défendu d’appuyer le troisième lien à Québec. « Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, a-t-il précisé. Le ministre québécois de l’Environnement a demandé un BAPE, je respecte ça. Ça relève exclusivement du Québec. »