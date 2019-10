Le déroulement du dernier débat

Le débat des chefs officiel en français aura lieu jeudi soir de 20 h à 22 h. Il sera notamment diffusé sur le site Web du Devoir.

Comme le débat en anglais de lundi soir, il réunira les chefs des six principaux partis en lice, soit Justin Trudeau (Parti libéral), Andrew Scheer (Parti conservateur), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Elizabeth May (Parti vert) et Maxime Bernier (Parti populaire).

La soirée sera animée par Patrice Roy, de Radio-Canada. Y interviendront également les journalistes Hélène Buzzetti (Le Devoir), Alec Castonguay (L’actualité), Patricia Cloutier (Le Soleil) et François Cardinal (La Presse).

Les questions adressées aux chefs proviendront des modérateurs, des journalistes, de citoyens et des chefs eux-mêmes. Des échanges ouverts entre les débatteurs auront lieu.

Le débat sera découpé thématiquement de la manière suivante : l’économie et les finances ; l’environnement et l’énergie ; l’identité, l’éthique et la gouvernance ; la politique étrangère et l’immigration ; et les services aux citoyens.

L’exercice est orchestré par la Commission des débats des chefs, une entité indépendante récemment mise sur pied par le gouvernement fédéral. Un consortium de neuf médias, dont Le Devoir, était chargé de la production des deux débats officiels.